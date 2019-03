USA ztratily miliardy v obchodní válce s Čínou

Podle údajů organizace škoda pro americké hospodářství dosahuje 40 miliard dolarů ročně. To je mnohem víc než podobné ztráty čínských společností v důsledku omezení, která minulý rok uvalil prezident Donald Trump.

Analytici podotýkají, že mnozí vývozci, kteří dříve dodávali své výrobky na čínský trh, zůstali bez spotřebitelů. Pouze od července do listopadu 2018 dosáhly vývozní ztráty 17 miliard dolarů. To zabránilo Spojeným státům, aby zopakovaly rekord v roce 2017, kdy bylo do Číny prodáno zboží v hodnotě 130 miliard dolarů.

Současně celní poplatky, které zavedla Trumpova administrativa, nepříznivě ovlivňují hospodářství, což vede k vyššímu dovozu, který nelze nahradit zbožím z jiných zemí. Dosud se jejich hodnota zvýšila o 18 miliard dolarů.

V současné době platí 10procentní sazba pro čínské zboží ve výši 200 miliard dolarů ročně. Od 1. března se sazby měly zvýšit na 25 procent, ale Bílý dům souhlasil s odložením zvýšení kvůli jednání s Pekingem, která by měla skončit podepsáním komplexní dohody o příměří v obchodní válce.