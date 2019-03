Trump hodlá zbavit Indii a Turecko obchodních úlev

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Nové Dillí neposkytlo americkým společnostem záruky „stejného a rozumného přístupu k indickým trhům".

Analogické opatření se dotkne také Turecka. Podle Trumpova názoru za posledních 45 let, kdy platily úlevy, se turecká ekonomika znatelně upevnila a diverzifikovala, zvýšily se příjmy obyvatelstva a snížila se chudoba.

Vliv Trumpova rozhodnutí na export Indie a Turecka

Toto rozhodnutí může vážně ovlivnit dodávky zboží z Indie do USA, což je hlavní směr indického exportu (15 % všech dodávek do zahraničí). Na druhé straně, podle informací analytiků Massachusettského technologického institutu, dostávají USA z Indie asi pouhá dvě procenta svého dovozu (v roce 2017 činily indické dodávky do USA přes 44 miliard USD).

Trumpovo rozhodnutí bude mít záporný vliv také na turecký export. Podle informací analytiků jsou Spojené státy šestým nejvýznamnějším adresátem tureckého exportu. Turecko vyváží do USA 5,3 % svého zboží (8,7 miliardy USD v roce 2017).

Přitom USA dostává z Turecka pouhé 0,4 % svého dovozu.

Všeobecný systém preferencí v rámci WTO předpokládá jednostranné obchodní úlevy pro rozvojové země.