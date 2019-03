Astronomové odhalili původ tajemných signálů z vesmíru

Evropští astronomové vysvětlili původ záhadného vesmírového jevu, který je znám jako FIRST J141918.9. Vědci předpokládají, že zdrojem může být obrovský objekt, který se nachází ve vzdálenosti několik stovek milionů let od Země. Informuje o tom Phys.org.

Astronomové prozkoumali FIRST J141918.9 pomocí skupiny radioteleskopů a dospěli k názoru, že zdroj neobvyklého jevu se může nacházet ve vzdálenosti 283 milionů světelných let od Země a jeho rozměr může dosahovat až 5,2 světelných let v šířce.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Jaké astronomické jevy nám přichystal rok 2019?

Podle tvrzení vědců, objekt, který vysílá radiové záření, učinil gama záblesk – rychlý a intenzivní záblesk energie. Podle jedné z hypotéz tento objekt může být plerionem – mlhovinou, která vznikla ze zbytků supernovy. Přičemž má spolupůsobit s magnetarem – neutronovou hvězdou se silným magnetickým polem.

Ovšem výsledky výzkumu ukázaly, že FIRST J141918.9 podle svých charakteristik odpovídá proudu energie, který pochází z neobvykle dlouhodobého gama záblesku. Svědčí o tom, že jeho zdrojem měla být nějaká katastrofa: rozpad obrovské hvězdy nebo srážka několika neutronových hvězd.