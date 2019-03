Ruští prankeři zjistili, jak USA chtějí svrhnout Madura

Podle jejich slov se poprvé spojili s Abramsovou kanceláří v polovině února a vyžádali si telefonní rozhovor o spolupráci Švýcarska a USA ve finanční sféře a také o situaci ve Venezuele.

© Foto : Odpověď Elliota Abramsa Kuzněcovovi a Stoljarovovi

Prankeři sdělili Abramsovi, že švýcarská strana nevidí žádné porušení zákona v tom, že se v bankách země nacházejí soukromé účty osob z blízkého okolí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a také účty venezuelských společností, takových jako je státní ropná společnost PVDSA.

Zvláštní představitel USA na to podle slov prankerů odpověděl, že Washington trvá na úplném zablokování těchto účtů. Nepředložil však žádné důkazy, že jsou tyto účty nezákonné.

Kromě toho Abrams zdůraznil, že pokud Švýcarsko nezmrazí účty po definitivním nástupu Guaidóa k moci a „Madurovy peníze odejdou z této země", Spojené státy mohou podat žalobu proti Bernu.

„Maurer" pod nátlakem Abramse prohlásil, že je ochoten zmrazit účty, pokud USA pošlou potřebnou dokumentaci. Po tomto rozhovoru zvláštní zástupce USA zaslal „Maurerovi" americký sankční seznam, v němž se nachází více než sto venezuelských občanů včetně Nicoláse Madura.

Poté se s prankery spojil jakýsi „velvyslanec nové vlády Venezuely" Carlos Vecchio. Jménem Maurera zaslali Abramsovi a velvyslanci Vecchiovi seznam venezuelských úředníků, jejichž účty byly údajně objeveny ve švýcarských bankách a okamžitě zablokovány.

„Kromě toho v našem seznamu figuruje i druhá část, kde jsou údajně uvedeni zahraniční občané, kteří převáděli velké finanční částky na účty úředníků, na něž se vztahují sankce. Na seznamu je například Xenija Sobčaková, Dmitrij Bykov a Mark Fejgin (bývalý advokát Naděždy Savčenkové — pozn.red.). Na tomto seznamu uvádíme i banku Lexus Vovanial Bank Ltd, kde se údajně také nacházejí Madurovy peníze ve Švýcarsku," sdělili prankeři.

Vecchio slíbil, že bude „vše držet v tajnosti", a zajímal se, „kdy může jejich strana získat kontrolu nad těmito zablokovanými účty". Také ho zajímalo, jestli prankeři našli osobní Madurovy účty ve Švýcarsku.

Vovan a Lexus na to odpověděli, že „našli" fond Nurlana Baidilda Tender First (NurlanBaidilda Ltd), v němž se nacházejí osobní aktiva Madura. Přiznali se však, že kvůli právnickým detailům nemohou zablokovat účty tohoto fondu.

Podle slov prankerů se rozhodli sdělit Vecchiomu, že pokud bude situace zveřejněna, fond se pokusí vyvést všechna aktiva ze Švýcarska a to se stane základem podezření z praní špinavých peněz.

Dopis Carlose Vecchia humoristům © Foto :

Vecchio souhlasil s tím, že rozšíří tuto informaci a dokonce požádal, aby mu bylo zasláno nanečisto napsané prohlášení, „aby neudělal chybu". Po obdržení textu se „velvyslanec" spojil s agenturou Bloomberg a poskytl jí interview na toto téma. Kromě toho umístil informaci o fondu Baidilda na svém Twitteru s 900 tisíci uživatelů.

V březnu prankeři podle svých slov uskutečnili ještě jeden telefonní rozhovor s Abramsem. Na konci rozhovoru s prankery Abrams podle jejich slov vysvětlil, že se USA nechystají vysílat vojska do Venezuely, protože doufají, že Madura svrhnou venezuelští vojáci.