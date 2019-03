„Děti jdou na pláž a tam jsou nazí gayové.“ Ruský hokejista o životě v RF, Bělorusku a USA

V jedné z otázek mistr světa okomentoval život v Bělorusku. Reagoval také na slova kanadského hokejisty Charlese Lingleta, který za Dinamo Moskva odehrál šest sezón a uvedl, že Rusko šokuje mnohem víc než Bělorusko.

„Prostě by mě zajímalo, čím ho Rusko tak šokovalo? Nechápu cizince, kteří negativně mluví o Rusku nebo Bělorusku. Ať se nejdřív podívají k sobě, jak to tam vypadá. Když v 21. století přijedeme na zápas Euro Hockey Tour do Švédska a sprchujeme se studenou vodou, to je normální?“ říká Tereščenko.

„V Americe jsem také byl. V roce 2014 jsme s rodinou tři měsíce strávili v Miami. Krok od centra města už je ghetto. Ceny zdravé stravy jsou obrovské. Za jeden nákup zaplatíte 300 dolarů, to je katastrofa. Děti přichází na pláž a tam běhají nazí homosexuálové. Co to jako je?“ uvádí hokejista.

V další otázce hokejista srovnává Moskvu a Paříž, podle něj se obě města výrazně změnila.

„Pokud jste tam nedávno byli (pozn. v Moskvě), viděli jste infrastrukturu, pěší zóny, bary v centru, všude jsou lidé a tráví tam volný čas. Do Moskvy se investuje, všechno se dělá pro hosty. Nedávno jsem letěl do Paříže a trochu jsem nechápal. Před deseti lety to bylo jiné město. Teď jsem uviděl špinavou Paříž s velkým počtem imigrantů a vyšlapanou trávou v parcích u Seiny,“ srovnává mistr světa.

Alexej Tereščenko je ruský hokejový útočník, který dokázal v ruském dresu třikrát vyhrát MS (2008, 2009, 2012). Svojí kariéru zahájil v Dinamo Moskva, později hrál za Ak Bars Kazaň, Salavat Julajev Ufa a Dinamo Minsk. V KHL celkem odehrál 567 zápasů.