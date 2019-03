Srbský poslanec promluvil o vyšetřování záhadných zmizení lidí v Kosovu

Nejhroznější případy se týkají obchodu s drogami, únosů lidí a obchodu s lidskými orgány. O postoji srbské vlády a o vyhlídkách soudu promluvil v rozhovoru pro Sputnik předseda výboru pro Kosovo a Metochii (KiM) srbského parlamentu Milovan Drecun.

„Naše pracovní skupina vytvořila společnou databázi zločinů teroristické Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) v letech 1998-1999. Naše státní instituce neměly po příchodu mezinárodních sil do Kosova v polovině roku 1999 dost možností pro registraci zločinů a shromáždění důkazů. Dokázali jsme ale vytvořit databázi, systemizovat ji podle míst působení UÇK a podle druhu zločinů: vraždy, týrání, protizákonné zatčení, znásilnění. Tím jsme vykonali velkou část práce, samozřejmě také pokud jde o nelegální obchod s lidskými orgány,“ řekl Drecun v rozhovoru pro Sputnik.

Srbská strana dostala předtím několik zpráv od mezinárodních misí, zejména od OSN UNMIK a jejích jednotek.

„Byla to například zpráva o prohlídce objektu jižně Burreli v Albánii, kterou poskytl tým vyšetřovatelů Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Bylo zjištěno, že v tomto takzvaném ‚žlutém domě‘ jsou stopy po krvi. Byly také objeveny další důkazy (pozn. nádobí a chirurgické nástroje), což bylo prvním důkazem obchodu s lidskými orgány,“ sdělil poslanec.

Jeho pracovní skupina má rovněž k dispozici zprávu o schůzce hlavy zastupitelství ICTY v Prištině a Skopje s ředitelem oddělení spravedlnosti mise OSN v Kosovu UNMIK.

„Jde o schůzku pana Amona Smithe s panem Patrickem Lopezem Terezem 30. října 2003, na které se mluvilo o protizákonném obchodu s lidskými orgány, byly uvedeny informace, materiály a vyšetřovací aktivity UNMIK. Tato data jsou přísně tajná, praví se ve zprávě, a existuje několik očitých svědků Albánců, označených jen čísly, kteří podrobně promluvili o tom, jak se částečně zúčastnili obchodu s orgány. Myslím, že jsou to velmi cenné výpovědi, jež svědčí o účasti mnoha lidí. Včetně vlády Albánie, na jejímž území se to všechno konalo, příslušníků albánských tajných služeb a policie. Podíleli se na tom také příslušníci klanu (pozn. nynějšího kosovského premiéra) Ramuše Haradinaje a (parlamentního poslance) Dauta Haradinaje, Drenické skupiny UÇK (prezidenta samozvané republiky) Hashima Thaciho, tehdejšího albánského vedení a jeho tajných služeb. Například příslušník albánské státní bezpečnosti Bashkim Hazizeda, příslušníci rozvědky teroristické UÇK, které velel (předseda parlamentu samozvaného Kosova) Kadri Veseli. Tato svědectví stačila, aby se Mezinárodní soudní dvůr vážněji věnoval zjištění pravdy o pohřešovaných, zvlášť těch, kteří byli uneseni za účelem odnětí orgánů,“ míní Drecun.

Srbská pracovní skupina vykonala podle jeho slov velký kus práce, avšak měla v mnohém svázané ruce, protože neměla možnost vyšetřování na území Albánie a Kosova a Metochie, aby získala nová data. Aby zjistila pravdu, začala spolupracovat se Speciální prokuraturou.

„Problém je v tom, že Speciální prokuratura a samotný Speciální soud byly zřízeny podle zákonů, které schválil v Prištině nelegální stát, jenž Srbsko neuznává, proto se má spolupráce konat v neutrálním rámci. Dnes pátráme po právním modelu pro spolupráci se Speciální prokuraturou, bude se to nejspíš konat s pomocí nástrojů EU,“ míní předseda výboru.

Srbská strana hodlá předložit EU svoji databázi a již poskytla dokumenty zabavené ve štábech UÇK v letech 1998-1999.

„Na základě toho všeho se dá zrekonstruovat organizační struktura a zjistit, kdo vykonával konkrétní funkce ve velení. Má to rozhodující význam pro zjištění zodpovědnosti konkrétních velitelů, poněvadž obžalobu má vznést Speciální prokuratura proti bezprostředním vykonavatelům a jejich velitelům, aby do toho byli zahrnuti bývalí členové velení UÇK Thaci, (pozn. náměstek velitele Bezpečnostních sil Kosova Agim) Ceku, velitelé operací a brigád. Haradinaj si má uvědomit, že bude také mezi obžalovanými nehladě na to, že ho Mezinárodní trestní tribunál zprostil viny. Názorně jsme ukázali tíhu a masovost spáchaných zločinů a Speciální prokuratura byla s těmito dokumenty velice spokojena. Nepředali jsme jí samozřejmě samotné důkazy. Můžeme to udělat, až určíme právní podklad spolupráce. Ale již dnes se dá podle zájmu Speciální prokuratury pochopit, které konkrétně případy hodlá projednat, zatím to ale sdělit nemohu,“ řekl Drecun.

Sdělil, že dnes probíhá rozhodující fáze, během které Speciální prokuratura rozhoduje o tom, jestli má vznést obžalobu, anebo se toho vzdát, což závisí na kvantitě a kvalitě shromážděných důkazů zločinů.

„Bylo sestaveno speciální soudní kolegium, Speciální prokuratura také pracuje mnoho let. Byli jmenováni obhájci obžalovaných, sestaven jejich seznam, stejně jako advokátů žalobců. Na rozdíl od Mezinárodního tribunálu nebude zastupovat žalobce prokuratura, ale advokáti. Formální podmínky tak byly vytvořeny, Evropská unie zajistila financování, soud se nenachází na území Kosova. Z tohoto hlediska je vše připraveno, čekáme jen na vznesení obžaloby,“ dodal Drecun.