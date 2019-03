Ředitel ženevského autosalonu označil nový vůz Aurus Limousine za tank

Hefti to prohlásil poté, co navštívil ruský stánek a prohlédl si model vozu Aurus Senat Limousine L700. Ředitel autosalonu následně souhlasil s tím, že by tento vůz mohl být konkurencí pro Rolls Royce.

„O tomto autě mi bylo vše vysvětleno. Je sice velké, ale myslím si, že se bude v Evropě velice dobře prodávat. Tento vůz bude zajímat především ministry a bohaté lidi,“ dodal.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Ruský rozsah: Limuzína Aurus způsobila na ženevském autosalonu senzaci 12

Ve čtvrtek ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov představil švýcarskému ministrovi zahraničí Ignaziovi Cassisovi nové ruské prémiové vozy. Jednalo se o modely Aurus Senat Limousine L700 a Aurus Senat S600.

Aurus je označení skupiny luxusních vozů pro přední osobnosti ruského státu založené na jednotné modulární platformě. Skupina zahrnuje limuzínu, sedan, minivan a SUV.

Generální ředitel společnosti Aurus Motors, Franz Gerhard Hilgert, doufá, že poté, co obdrží certifikát shody, by se mohla první vozidla Aurus objevit v Evropě již na konci příštího roku.

Ceny vozů Aurus by měly být zveřejněny v Rusku v polovině dubna.