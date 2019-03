Byl odhalen skutečný vrah dinosaurů

Vědci z Královské univerzity v Londýně a Bristolské univerzity v USA zjistili, že dinosauři zřejmě úspěšně žili do úderu asteroidu, ale nepřežili klimatické změny, jak se domnívají někteří vědci. Vědecký článek je uveřejněn v časopisu Nature Communications.

Odborníci provedli simulaci ekologických nik, specifických životních podmínek včetně teploty vzduchu a množství srážek potřebných k přežití konkrétního druhu. Kombinovali klimatické a fosilní údaje, aby zjistili, k jakým faktorům prostředí byli přizpůsobeni severoameričtí dinosauři pozdní křídové doby a kde se nacházela jejich oblíbená lokalita.

Vědci zjistili , že v posledních vrstvách křídového období, v kampánu a maastrichtu (období před 66–83,6 miliony lety) se počet dinosaurů snižoval v oblastech, kde nyní vidíme skalní útvary. Simulace však ukázala, že ve skutečnosti byly příznivé životní podmínky pro dinosaury po celém světadíle, ale zkameněliny se v těchto místech málo zachovaly. Kromě toho oblasti, kde žilo mnoho dinosaurů, byly relativně malé.

Zkameněliny ještěrů, které se zachovaly do naší doby, nejsou reprezentativním vzorkem, to znamená, že nepředstavují přesně druhové složení a počet dinosaurů koncem křídového období. Podle slov vědců jsou veškeré znalosti o dinosaurech Severní Ameriky získány díky vykopávkám na území, které zaujímá méně než jednu třetinu rozlohy kontinentu. To vyvrací názor, podle něhož snížení počtu nalezených ostatků svědčí o začátku vymírání obřích plazů kvůli změně podnebí.

Dříve se uvádělo, že vědci došli k závěru o vyhynutí dinosaurů následkem dvou katastrof – pádu asteroidu a masivních výlevů lávy v Indii.