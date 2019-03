Spencerová se podělila o dojmy ze Sýrie: Hlavní tržnicí se v pondělí skoro nedalo prodrat

Podle portálu novinářka uvádí, že se Damašek začal po skončení války v Sýrii zotavovat. Dle Spencerové se v lednu letošního roku uskutečnily jen dva teroristické útoky a Damašek se tak nakonec stal vcelku poklidným místem.

„Z ulic už zmizela většina checkpointů a betonových zátarasů, takže vše vypadá na pohled normálně a funkčně. V důsledku sankcí je tu nedostatek pohonných hmot, mazutu, plynu a podobně, a tak je benzín na příděl a elektřina se vypíná,“ řekla novinářka a uvedla, že navzdory všemu se město postupně obnovuje. „(…) Na pohled vše vypadá normálně a funkčně."

Nejvíce však novinářku překvapilo to, že v zemi nevládne ekonomická krize. „A v době, kdy by tu měla být logicky ekonomická krize, tak jsou restaurace a kafírny plné a obchody otevřené a plné zboží. Centrální tržnicí se v pondělí skoro nedalo prodrat, jak byla narvaná lidmi, a to byl běžný pracovní den,“ uvedla pro portál.

Spencerová však nedokázala pochopit, jak se tak velkému množství lidí podařilo ve válce zbohatnout.

„A oficiální státní statistiky tvrdí, že průměrná rodina vynakládá na živobytí v přepočtu asi 620 dolarů měsíčně, zatímco průměrný plat ve státní správě, která je už od propuknutí války stále největším zaměstnavatelem, je asi 95 dolarů. Jistě, část z tohoto rozdílu se jistě dá vysvětlit korupcí, ale... Zkrátka, jsou tu pro mě pořád určité záhady,“ vyjádřila svůj názor.

Co se týče „srůstání“ země po tzv. občanské válce, novinářka se domnívá, že nejde zase až o tak náročný úkol. Nicméně, rozdělení země na ultrakonzervativní smýšlející a ty, kteří mohou být nazývány světskými lidmi, je skvělé. Novinářka uvedla jednoduchý příklad.

„Nedávno třeba jeden imám ze severu provincie Hamá okomentoval fotku, na níž se líbali kluk s holkou na lavičce v damašském parku, coby „satanismus“. Je jasné, že Damašek nemůže přehlížet cítění takových „pravověrných“ muslimů, kteří tu stále jsou, aby nevytvářel podhoubí pro nějaký další džihád, ale současně je očividné, že značná část společnosti se válkou svým způsobem „očistila“. Sekularizovala se. Stoupenci džihádu emigrovali, zůstali lidé, kteří často na vlastní kůži zažili, co takový radikální islám v podání Daeše nebo al-Káidy dovede. A tak nechtějí nic mít s islámem vůbec. Myslím, že je to téma složité a vyžaduje trpělivost, ale není to neřešitelné.“

Když přišla řeč na Kurdy, zaznělo, že ti nejradikálnější z nich spoléhají na USA a doufají, že se objeví nezávislý Kurdistán. Spencerová to však považuje za nesplnitelný sen. Na území, které Kurdové označují za své, totiž žijí také Arabové a jiné etnické skupiny, proto USA nepomohou Kurdům, aby tento sen realizovali. Američané toto území brzy opustí a zůstane zde Sýrie a Turecko.

Za hlavní problém v syrské otázce přitom Spencerová považuje emigraci. A svůj názor vysvětlila.

„(…) Ne všichni, kteří ze Sýrie uprchli, tak učinili z náboženských důvodů. Mnozí odešli i proto, že prostě jen nechtěli rukovat do armády. A nyní se z mnoha exilových komunit, například v sousedním Libanonu a v Jordánsku, ozývá, že hlavním důvodem, proč se ještě nevracejí všichni, je právě branná povinnost.“ Novinářka se domnívá, že tento gordický uzel však bude zapotřebí nějak rozetnout.

Pokud jde o vyhlídky pro český byznys v Sýrii, Spencerová věří, že jisté vyhlídky existují. S tím však souvisí i otázka sankcí. Uvedla, že pokud se česká společnost nerozhodne, zda je připravena podnikat v Sýrii nebo je připravena dodržovat sankce USA a EU, pak nemůžeme hovořit o ničem konkrétním.

Tereza Spencerová je odbornicí na Blízký východ, českou novinářkou a analytičkou, která se vydala do Damašku, aby zjistila, jaká je zde situace po skončení občanské války. Připomínáme, že válka v Sýrii začala na jaře roku 2011 kvůli projevům proti režimu prezidenta Bašara al-Asada, a to během tzv. arabského jara. Teroristické organizace, stejně jako velké mocnosti světa (včetně Spojených států a Ruska), vstoupily do této války. Válka skončila v roce 2017 vítězstvím prezidenta Asada.