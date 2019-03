Hynek Kmoníček: ,,Donald Trump nemá problémy. Alespoň ne jiné, než na které je zvyklý”

Kmoníček se domnívá, že je příliš brzy na hodnocení výsledků setkání, což však nebrání médiím a některým „odborníkům“ začít spekulovat na toto téma. Velvyslanec může odpovědět pouze na základě skutečností a Kmoníček se domnívá, že setkání v první řadě svědčí o tom, že vztahy mezi Českou republikou a USA jsou dobré, že Američané mají zájem o rozvoj těchto vztahů stejně jako Češi. Protože „každá schůzka logicky vychází ze zájmů obou stran“.

V souvislosti s tím, že se v poslední době střední Evropa stala velice zajímavou pro Spojené státy, Kmoníček uvedl, že Amerika postupně začíná bojovat o vliv na některé ze strategicky důležitých zemí střední Evropy, protože chápe, že její geopolitičtí rivalové jsou v této otázce aktivní. Dodal, že Česká republika je druhým státem po Polsku, kterému Spojené státy věnují velkou pozornost.

„… jsme v jejich optice druhou nejzajímavější zemí v naší části světa hned po Polsku, které je prostě geograficky a populačně čtyřikrát větší. Je to tak, jak to má být,“ řekl velvyslanec.

Pokud jde o zahraniční politiku USA ve vztahu k jiným zemím světa, Kmoníček se domnívá, že Čína je hlavním ekonomickým rivalem Ameriky a Rusko je politickým rivalem. Velvyslanec také zdůraznil význam Severní Koreje pro Spojené státy. Kmoníček nepovažuje summit v Hanoji za neúspěšný, protože výsledky summitu se ještě neprojevily. Ale projeví se.

,,A proč byl vlastně vnímán jako neúspěšný? A jak by vypadal summit úspěšný? A pro koho a čím by takový byl? O realitě rozhodují skutky na zemi, nikoliv mediální hodnocení. Výsledek se teprve dozvíme, a to empiricky. Bude-li jím to, že Korejci nebudou dále testovat rakety a dají si pozor na přeprodávání svých jaderných technologií, aby si úplně nezavřeli cestu k dalším jednáním, jsme na tom lépe, než jsme byli před summitem. Pokud ne, teprve pak budeme vědět, že to byl neúspěšný pokus,” — řekl.

© AP Photo / Alik Keplicz Myslím, že je to restart našich vztahů, řekl Babiš po setkání s Trumpem

Pokud jde o prezidenta Trumpa , Kmoníček nemá žádné špatné předpovědi. Velvyslanec se domnívá, že všech těch obtíží, kterým Trump čelí jako prezident, se nebojí — na to si v životě zvykl. Takže ani obvinění z rasismu a podvodu, ani něco podobného nemůže být pro Trumpa vážnou překážkou. Pouze důstojný kandidát za Demokratickou stranu se zvučným jménem. Ale v současné době bude pro Demokratickou stranu velmi těžké najít takového člověka.

Návštěva Andreje Babiše v USA trvala tři dny. Ve čtvrtek se společně se svou ženou Monikou setkali s Donaldem a Melanií Trumpovými v Bílém domě. Rozhovor trval déle než 70 minut. Na pozvání do Čech však Trump nedal jednoznačnou odpověď.