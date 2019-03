Moskva: Zaměstnanec americké ambasády chtěl na letišti pronést minometný granát v kufru

Ruské ministerstvo zahraničí považuje incident za pokus o organizace provokace. V rezortu se domnívají, že se zaměstnanec amerického velvyslanectví pokoušel v kufru propašovat na letiště minometný granát záměrně.

„Vypadá to, že se Spojené státy snaží otestovat ruské bezpečnostní schopnosti nejen zvenčí, když posílají válečné lodě a letouny na provokativní mise u našich hranic, ale i zevnitř, a to dokonce i za účasti vlastních zaměstnanců velvyslanectví,“ uvedli Sputniku na ruském MZV.

Na ministerstvu dále sdělili, že experti, kteří dorazili na místo události, potvrdili, že nalezený předmět je minometný granát s detonátorem, ale bez výbušného materiálu. Uvnitř však našli jeho stopy.

Sám zaměstnanec ambasády tvrdí, že se jedná o nefunkční granát, který si chtěl odvést jako suvenýr do své soukromé sbírky. Podle ruského ministerstva zahraničí muž se odbavil na další let a odletěl do New Yorku, ovšem bez granátu.

Na ministerstvu dále dodali, že vzhledem k teroristickým útokům z jedenáctého září si zaměstnanec ambasády musel uvědomovat, že pokus převézt minometný granát v kufru je velmi závažná věc, což znamená, že tak učinil záměrně.