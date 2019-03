Maduro obvinil protivníky Venezuely z používání špičkových zbraní

„Použili zbraně špičkových technologií. Pravicoví extremisté z opozice jsou autory a realizátoři těchto útoků proti naší zemi. Použili špičkové technologie, které na světě mají jen USA, a také špičkové technické zbraně. Bůh je vždy na naší straně a pravda přijde, odkud, jak a kdo to udělal," prohlásil Maduro na shromáždění svých příznivců v Caracasu. Jeho řeč byla vysílána na prezidentské stránce Facebooku.

© AP Photo / Ariana Cubillos Venezuela přesvědčivě odpoví na každý akt agrese USA, prohlásil Maduro

„Tyto útoky byly prováděny s použitím vysokých technologií, došlo k elektromagnetickým útokům proti národnímu elektrickému vedení," řekl prezident.

Energický kolaps postihl Venezuelu 7. března kvůli nehodě v největší vodní elektrárně v zemi El Guri. Národní společnost pro elektřinu (Corpoelec) popsala incident jako sabotáž a část energetické války proti Venezuele.

Podle prezidenta Venezuely byla proti zemi zavedena elektrická, ekonomická, finanční, politická a spiklenecká válka.

„Cílem je poškodit Venezuelu a obyvatelstvo bez rozdílu a rozmýšlení. Nikdy se to nestane, ale řeknu to: Pokud se Američané jednoho dne odváží a spustí zločinecké vojenské akce, jak žádá opozice, budou bomby padat pouze na chávisty? Musíme to mít na paměti, a Bolívarané musí pochopit, že nosí na svých ramenou bezpečnost, stabilitu a klid, jsme garanti pomoci naší vlasti," řekl Maduro.

Venezuelský prezident také uvedl, že kvůli výpadku elektrické energie dal rozkaz zajistit od pondělí zásobování obyvatel potravinami. Odděleně nařídil pomoci nemocnicím v celé zemi a dodat občanům pitnou vodu.