Trump chce pětinásobně víc peněz za rozmístění amerických vojsk v jiných zemích

Ve Washingtonu nazvali tento způsob „cena plus 50 procent“. Jiné státy mají plně uhrazovat výdaje na rozmístění vojsk USA na svém území, a pak platit ještě polovinu této částky. Může to dopadnout tak, že využití amerických vojáků bude pro spojence pět nebo šestkrát dražší.

Trump si několik let stěžoval na to, že země, ve kterých rozmísťují americké vojáky, málo platí USA. Má za to, že spojenci, na jejichž území se nacházejí americké ozbrojené síly, tím získají dodatečné hodnoty, které mají být pro USA rentabilní.

USA mají své vojenské síly ve více než 100 zemích. Největší počet vojáků mají na základnách v Japonsku, Jižní Koreji, Německu, Kataru a Spojených Arabských Emirátech.