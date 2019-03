Autobus vybuchl v centru Stockholmu (FOTO)

Podle policie v době incidentu nebyli v autobusu žádní cestující. Uvádí se, že autobus používal plyn jako palivo.

„V autobusu nebyli žádní pasažéři, nemohu říct nic o řidiči, protože nemám žádné informace o obětech," uvedla zástupkyně policie Carina Skagerlind.

Podle očitých svědků, na které se odvolává portál Aftonbladet, autobus nejel po pravidelné trase v době výbuchu.

V současné době nad místem výbuchu stoupá hustý černý kouř.

© REUTERS / Susanne Kivinen/TT News Agency Autobus vybuchl v centru Stockholmu

Výbuch nastal v 11:25 místního času, policie momentálně nevidí v incidentu trestní čin.

Explosion on a bus in Stockholm. pic.twitter.com/xLM3zaRjfa — Scotkholm (@stockholm1987) 10 марта 2019 г.

​Not sure what is on fire in central #stockholm but it looks like a significant one pic.twitter.com/cJtOG8AVUh

— Michael D (@Michaeld_uk) 10 марта 2019 г.

