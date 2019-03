Výzkum se týkal 300 tisíc Američanů ve věku od 50 do 71 let. Výsledky výzkumu byly publikovány na Jama Network Open.

Američtí biologové zjistili, jak bez problému seknout s kouřením

Respondenti byli požádáni, aby řekli, jak často prováděli fyzickou aktivitu v různém věku. Rovněž byl brán ohled na věk, pohlaví, vztah k alkoholu a kouření, a dále na stravu.

Ukázalo se, že u lidí po dosažení věku 40 let, kteří byli fyzicky aktivní, kleslo riziko předčasného úmrtí.

Mezi lidmi od 40 let do 61 let, kteří se věnovali cvičení, kleslo riziko předčasného úmrtí o 35 % ve srovnání s lidmi v jejich věku, kteří se ale cvičení nevěnovali.