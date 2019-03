Konec? Mayová ztratila podporu téměř celé britské vlády, tvrdí média

Britská premiérka Theresa Mayová ztratila podporu prakticky celého kabinetu ministrů kvůli situaci s odchodem Spojeného království z Evropské unie.

The Daily Telegraph poznamenává, že Mayová již potvrdila, že nemá v úmyslu se účastnit voleb v roce 2022, ale britským ministrům to nestačilo. Vláda s výjimkou dvou jejích členů vystupuje za rezignaci Mayové již před červencem letošního roku, protože chce svěřit další jednání o brexitu novému vůdci Konzervativní strany, pokud by se Parlament Spojeného království postavil proti tomu, že by země vystoupila z EU bez dohody.

„Řekl bych, že v kabinetu jsou jen dva ministři, kteří ji stále podporují. Všichni ostatní ztratili víru v její schopnost vést,“ uvádí Daily Telegraph slova zdroje ve vládě Spojeného království.

Také se očekává, že Mayová bude v úterý poražena při hlasování o dosažené dohodě o podmínkách brexitu. Následující den mohou poslanci hlasovat o otázce opuštění EU bez dohody. Ale i tady nikdo neočekává úspěch. Nakonec poslanci budou mít příležitost hlasovat pro odložení brexitu.

The Daily Telegraph podotýká, že šéfka britské vlády může opustit svůj post již večer 13. března, pokud Labouristická strana vyvolá a vyhraje hlasování o nedůvěře vládě.

Současně v posledních měsících hlavní soupeři Mayové připravují své vlastní žádosti na post premiéra. Ministr zahraničí Jeremy Hunt, bývalý ministr zahraničních věcí Boris Johnson a ministr vnitra Sajid Javid se proto snaží určit úroveň podpory mezi poslanci.

Dokonce i ministři, kteří Mayovou předtím podpořili, ji nyní vyzývají, aby důstojně odešla, aniž by čekala na nové hlasování o důvěře, které budou členové téže strany schopni předložit v prosinci tohoto roku.

Očekává se však, že příští týden bude pro Mayovou velmi obtížný. Pokud bude po hlasování v parlamentu nucena požádat EU o odložení brexitu, poruší slib, že Británie 29. března opustí EU. Kromě toho bude premiérku čekat dalších několik měsíců nových jednání, což, jak naznačuje The Daily Telegraph, nepřinese nic nového.