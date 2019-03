Bývalý diplomat: USA se snaží vystrašit Chelsea Manningovou k smrti v naději, že ji zlomí

Jaké jsou vaše odhady? Čeho chce soud dosáhnout, když znovu vyslýchá Manningovou, která opakovaně zdůraznila, že veškeré svědectví poskytla již v roce 2013? Existuje nějaká souvislost s tím zatáhnout do případu Juliana Assangeho? Co si o tom myslíte?

Slečna Manningová již byla souzena a odsouzena. Ve vězení strávila dlouhou dobu – sedm let, a poté byla omilostněna. Proto nemůže být znovu obviněna za stejný trestný čin – to by bylo opakované stíhání. V jistém smyslu je to tedy jen blaf. Snaží se k smrti vystrašit Chelsea Manningovou , a to v naději, že ji zlomí. Zatím však neexistují žádné známky toho, že by se provokacím poddala a velmi pochybuji o tom, že k tomu dojde. Protože u člověka, který má odvahu strávit ve vězení sedm let, aniž by řekl jen slovo, a pak by najednou zpanikařil a prozradil tajemství, to není pravděpodobné. Čeho se tedy snaží dosáhnout? Domnívám se, že se snaží dát najevo, že „loví“ Juliana Assangeho. Nutno říci, že proti Assangeovi nebyly v rámci veřejného slyšení podány žádné žaloby . A tak nevíme, co tato porota vlastně vyšetřuje. Všichni předpokládají, že zvažují možnost vydat Assangeho do Ameriky, a to za pomoci britské vlády. Ve skutečnosti to však nevíme. Nevíme totiž, v čem přesně spočívají obvinění . Zatím je to tedy jen jakýsi pokus najít kompromitující materiál, i když poněkud tvrdým způsobem. Což je děsivé. Myslím si, že to teď hodně závisí na tom, jaká podpora pro Chelsea Manningovou bude v USA mobilizována.

Myslím si, že máte naprostou pravdu, když mluvíte o síle, přesvědčení a odvaze Chelsea Manningové. Také jste správně zdůraznil, že pravděpodobnost, že něco prozradí, je velmi malá. Je však poněkud zvláštní, že právě toto slyšení probíhá tajně. Jaký názor máte na tuto skutečnost?

Jedná se o Occamovu břitvu: hledáte to nejjednodušší vysvětlení, a to je obvykle i správné. Domnívám se, že mají strach, že poskytnou nějaké tipy právním poradcům Juliana Assangeho , což jsou opravdu skvělí profesionálové a schopní lidé. Assange má jedny z nejlepších právníků v Londýně, kteří pracují na jeho obhajobě. A oni ( USA , pozn. red.) nechtějí o svých plánovaných strategiích ohledně jeho vydání prozrazovat víc, než je nutné. Jinými slovy, když je někdo předem varován, pak je na to i připraven. A čím více toho budou právníci Assangeho vědet o těchto plánech, tím lépe ho budou moci ochránit. Je to jednoduché. V tom spočívá důvod těchto tajností.

Podělte se prosím o vaše myšlenky a váš názor na to, jak se bude případ Assangeho dále vyvíjet.

Je třeba říci, že se zdravotní stav Assangeho zhoršuje. Drží jej v hrozných podmínkách. Současná vláda v Ekvádoru mu to v jeho malé temné místnosti na velvyslanectví dělá natolik nepříjemným a škodlivým pro zdraví, jak je to jen možné. Snaží se ho přinutit, aby opustil budovu velvyslanectví, ale on se zatím drží. Já však, upřímně řečeno, netuším, jak dlouho to jeho zdraví ještě může vydržet.

Nicméně, dalším velmi důležitým prvkem ve všech těchto případech je to, že je nemožné pochopit činnost Američanů v této věci, aniž by byla spojována s utkvělou nenávistí Trumpa, a to ze strany Demokratické strany USA a lidí obklopujících Hillary Clintonovou. Ti se cítí podvedeni ve volbách a jsou přesvědčeni o tom, že Rusko poskytlo Trumpovi potřebné nástroje k tomu, aby vyhrál volby. Vezměte prosím na vědomí také skutečnost, že nevěří tomu, že Assange a jeho zdroje v organizaci WikiLeaks mohou nezávisle bez pomoci ruské zpravodajské služby provádět hacking a získat přístup k tajným informacím vládního systému USA. Assange může donekonečna opakovat, že žádným způsobem nespolupracuje a ani neuzařel dohodu s ruskou vládou, a že vše, co dělá, je jeho vlastní práce a práce jeho přátel. Tito lidé tomu však nikdy nebudou věřit, protože jsou fanatičtí rusofobové. Jsou kategoricky proti Trumpovi a chtějí jedno spojit s tím druhým. Chtějí se dostat k Trumpovi, a také k Rusku, proto se snaží rozehrát hru s Assangem.

Nyní je tak zapotřebí věnovat pozornost tomu, co říkají lidé, jako je Bolton a Pompeo. Jsou to sice nejbližší poradci Trumpa, ale i přesto jsou velice náchylní k takovému myšlení.