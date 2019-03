Byly nalezeny pozůstatky neznámého předka člověka

Výzkumníci prováděli vykopávky v západní Turganě, africkém regionu charakteristickém přítomností velkého množství zkamenělin z doby před 19 až 25 miliony let. V té době tam existovaly lesy obývané různými živočišnými druhy, včetně opic. Vědci objevili strnulosti, včetně pozůstatků plazů a savců, zejména slonů.

© REUTERS / Mohammad Ismail Vědci navrhují oslavit vymírání lidstva

Zuby, které patří neznámé opici, mají řadu primitivních rysů, které umožnily připsat ji k novému druhu vyhynulých primátů, tzv. Alophia metios.

Někteří vědci zpočátku předpokládali, že to byly pozůstatky prase, nikoliv opice. Dieta opice měla obsahovat tvrdé ovoce, semena a ořechy. Výzkumníci předpokládají, že zařazení listů do stravy, které se uskutečnilo později, vedlo k vývoji zubů u primátů, včetně lidí.

Podle svého věku patří zkamenělina do řady dříve nalezeného zubu v Ugandě se stářím 19 milionů let a zubu z Tanzanie datovaným 25 miliony let.