V Rusku vyvinuli náhradu meldonia

„Vyvinuli jsme biologicky aktivní doplněk… dokonce i biologicky aktivní látku, jsou to stejné aminokyseliny a minerály. Není to doping, není to (léčivý) preparát, jsou to nenahraditelné aminokyseliny a minerály, které používáme každý den, například v potravinách,“ uvedl.

Podle něj už je tento doplněk používán. Vysvětlil, že obsahuje stejný sodík a draslík, které jsou například v meldoniu.

© Sputnik / Iliya Pitalev Zase doping! NA MS v Seefeldu policie zadržela pět lyžařů

Světová antidopingová agentura ( WADA ) zahrnula meldonium do seznamu zakázaných látek od 1. ledna 2016. Ve stejném roce byla řadě ruských sportovců dočasně pozastavena činnost, protože v jejich antidopingových testech byla objevena tato látka.

Později se ukázalo, že nebylo podrobně prozkoumáno, jak dlouho se meldonium z těla dostává. V dubnu WADA zavedla přípustnou koncentraci meldonia v organismu sportovce a většina usvědčených sportovců se mohla vrátit k závodům.