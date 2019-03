Média uvádí, že USA testují rakety, které jsou zakázané smlouvou INF

USA v tomto roce plánují testy raket, které byly přes 30 let zakázány smlouvou o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), uvádí Associated Press s odkazem na vlastní zdroje.

Podle zdrojů agentury je na srpen naplánováno odpálení rakety s plochou dráhou letu o doletu asi tisíc kilometrů, která je určená pro použití na lodích nebo mobilních komplexech.

V listopadu se očekává testování balistické rakety s doletem asi tří-čtyř tisíc kilometrů.

Jak oznámil jeden ze zdrojů, nové rakety s plochou dráhou letu mohou být rozmístěny během roku a půl, přitom o Evropě a Asii se zatím nemluví. Co se týká balistických raket, podle vysoce postaveného zástupce Pentagonu se do armády nedostanou dříve než za pět let.

Zdroje zároveň uvádí, že testy budou zrušeny, pokud Rusko a USA do srpna najdou způsob, jak smlouvu INF zachránit.

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu

V roce 1987 SSSR a USA podepsaly Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Do června 1991 byly podmínky smlouvy splněny. Sovětský svaz zničil 1 846 raketových komplexů a Spojené státy jich zničily 846.

2. února 2019 však po řadě vzájemných obvinění z porušení smlouvy Donald Trump oznámil odstoupení od smlouvy. V Kremlu oznámili, že ruská odpověď na tento krok bude stejná. Putin zdůraznil, že všechny návrhy Moskvy ohledně odzbrojení zůstávají na stole a dveře jsou otevřené, ale nepřeje si, aby další jednání byla iniciována Ruskem.

4. března Vladimir Putin podepsal dekret o pozastavení dodržování smlouvy INF.