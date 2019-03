Zástupce generálního tajemníka OSN je znepokojen kvůli zhoršující se situaci v Idlibu

„Velice mne znepokojuje zhoršující se situace v Idlibu,“ řekl během svého vystoupení na konferenci v Bruselu a zdůraznil, že následkem leteckých útoků během posledního měsíce byly zaznamenány oběti.

„Dovolte mi zopakovat to, co jsme prohlašovali: rozsáhlý vojenský útok proti Idlibu povede k největší humanitární katastrofě, jakou jsme kdy viděli v 21. století. To je prostě nepřijatelné,“ dodal.

© Sputnik / Russian Defense Ministry Press Service Ruské letectvo zničilo zásoby bojovníků v Idlibu a odvrátilo útok na základnu Hmeimím

Na základě výsledků jednání prezidentů RF a Turecka – zemí zaručujících příměří v SAR – v Soči 17. září minulého roku ministři obrany těchto dvou zemí podepsali memorandum o stabilizaci situace v idlibské zóně deeskalace a dohodli se o vytvoření demilitarizované zóny v Idlibu.

Teroristé, kteří dosud každodenně porušují režim zastavení střelby a destabilizují situaci v demilitarizované zóně v Idlibu, pravidelně ostřelují z minometů a raket osady na severu provincií Hamá a v horské Latákii. Oddíly teroristů se také snaží útočit na stanoviště syrské armády podél demilitarizované zóny.

Ruské vojenské letectvo na základě dohody s Tureckem provedlo 13. března bodový letecký útok na zbrojní sklad teroristů Hayat Tahrir al-Sham v Idlibu, uvedli na Ministerstvu obrany RF. Zdůraznili, že podle několika kanály potvrzených informací bylo předtím do skladu dodáno velké množství útočných dronů, které „chtěli teroristé použít ke vzdušnému útoku na ruskou leteckou základnu Hmímím.