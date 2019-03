Američané omylem rozbombardovali spojeneckou základnu v Afghánistánu

Americké letectvo ve středu zničilo základnu afghánské armády. Stalo se tak poté, co na americký konvoj začali střílet afghánští vojáci, kteří si ho popletli s nepřítelem. Pentagon chybu připustil.

Událost se odehrála v provincii Orúzgán na jihu Afghánistánu. Podle dostupných informací na konvoj americké armády a afghánských speciálních sil nejprve zaútočili afghánští vojáci v domnění, že se jedná o Talibán. Americká jednotka palbu opětovala a přivolala na pomoc letectvo, které zcela zničilo základnu afghánské armády. Až po útoku se zjistilo, že proti sobě ve skutečnosti stáli spojenci.

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada Speciální představitel USA pro Afghánistán promluvil o práci na dohodě s Talibánci

Ve čtvrtek incident okomentoval mluvčí americké mise v Afghánistánu Bob Purtiman:

„Působíme ve složitém prostředí, kde nepřátelé nenosí uniformy a používají ukradená vozidla, aby útočili na vládní síly.“

Americké síly se domnívaly, že na ně útočí nepřítel a americké letectvo zničilo stanoviště afghánské armády. Při náletu zemřeli nejméně dva afghánští vojáci a dalších devět bylo zraněno. Celkem na základně, kterou Pentagon označuje za kontrolní stanoviště, bylo 17 lidí.

© AP Photo / Hussein Malla Spolupracuje Člověk v tísni s Al-Káidou? Tereza Spencerová o své cestě do Sýrie

Mluvčí Pentagonu seržantka Debra Richardsonová pro New York Times událost vysvětlila „válečnou mlhou“, což popisuje situaci, kdy válčící strany nemají přehled o tom, co se děje na bojišti. Dodala, že v blízkosti místa události u města Tarinkot probíhal boj s povstalci.

„USA v sebeobraně provedly přesně mířený útok na lidi, kteří stříleli na americko-afghánské síly,“ vysvětlila mluvčí.

V říjnu to bude přesně 18 let od doby, co v Afghánistánu začala nejdelší válečná kampaň Spojených států v dějinách. Loni Pentagon uvedl, že roční náklady na válku v Afghánistánu dosahují 45 miliard dolarů.

Tento týden Spojené státy oznámily, že se jim podařilo vypracovat definitivní návrh rámcové dohody o ukončení války v Afghánistánu. Podle ní Tálibán a afghánská vláda mají zahájit vnitropolitická jednání o politickém uspořádání a příměří a musí spolu bojovat proti terorismu. Samotná dohoda však zatím uzavřena nebyla.