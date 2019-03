Co víme o střelbě v mešitách na Novém Zélandu

Jak masakr začal

Podle dostupných informací za útokem stál 28letý Australan Brenton Tarrant (jeho identitu však musí ještě potvrdit policie). Ten v pátek v 13:40 místního času vstoupil do mešity Al Noor ve městě Christchurch a začal střílet na věřící, kteří se tam shromáždili na páteční modlitbu. V budově bylo kolem 300 lidí. Útočník nejprve střílel v mužské části a pak přešel do ženské části mešity.

K dalšímu útoku došlo v mešitě Linwood. Policie uvedla, že se jí podařilo zatknout tři muže včetně Tarranta a jednu ženu.

Střelba v přímém přenosu

Tarrant svůj čin natáčel na kameru a živě vysílal na sociální síti. Na video nejdříve natočil množství zbraní a munice a pak, jak se vyzbrojuje a jde do mešity a střílí po lidech. Kameru měl nejspíše umístěnou na přilbě. Na videu je vidět, jak střelec stojí ve dveřích a brání lidem utéci.

Poté, co vyplýtval veškeré náboje, Tarrant jde zpět do svého auta pro další munici. Nato se vrací do mešity, kde hledá přeživší a střílí po lidech, kteří leží na podlaze.

Sedmnáctiminutové video končí tím, jak střelec ve svém autě odjíždí vysokou rychlostí z místa činu. Policie vyzvala uživatele internetu, aby video nešířili. Celý záznam byl natočen bez přerušení.

Zveřejněný manifest

Před útokem Tarrant zveřejnil na Twitteru a online fóru 8cha manifest, kde vysvětluje, proč se k činu odhodlal.

V 73stránkovém manifestu, který má titul Velké nahrazení, píše, že chtěl pomstít oběti útoků muslimských radikálů. O sobě tvrdí, že je obyčejný bílý muž narozený v Austrálii v dělnické rodině s nízkými příjmy.

Dále tvrdí, že zvolil střelné zbraně záměrně, aby vyvolal nepokoje ve Spojených státech kvůli druhému dodatku ústavy, který zaručuje práva občanů nosit zbraň.

Tarrant píše, že chtěl nejprve zaútočit na mešitu v Dunedin, ale rozhodl se pro mešity Al Noor a Masjid, neboť je v nich mnohem více „vetřelců“.

„Ze své podstaty, ano, je to teroristický útok. Domnívám se ale, že se jedná o partyzánskou akci proti okupační síle,“ napsal. Dále dodal, že původně neplánoval provést útok na Novém Zélandu, ale brzy zjistil, že Nový Zéland je nejlepším místem pro útok.

Dále píše, že se inspiroval Andersem Breivikem a Dylannem Roofem.

„Četl jsem texty Dylanna Roofa a mnoha dalších, ale skutečnou inspiraci jsem získal od Anderse Behringa Breivika,“ napsal Tarrant.

Norský pravicový extremista Breivik v červenci 2011 při atentátech v Oslu a okolí zabil 77 lidí. Nejprve ve vládní čtvrti odpálil nálož, která zabila osm lidí, a krátce nato postřílel 69 členů letního tábora mládežnického křídla Dělnické strany na nedalekém ostrově Utöya. Breivik kritizoval tehdejší vládnoucí Dělnickou stranu z podpory multikulturalismu a ohrožování norské identity.

Dylann Roof zase v roce 2015 v kostelu ve městě Charleston v americkém státě Jižní Karolína zastřelil devět černošských věřících.

Extrémista a terorista

Australský premiér Scott Morrison uvedl, že střelec je australský občan. Označil ho za extrémistu a pravicového násilného teroristu.

Dříve novozélandská premiérka Jacinda Ardernová označil událost jako teroristický útok. Prohlásila, že se jedná o nejčernější den její země. Podle ní se jedná o nebývalý akt násilí.

„Teď jsou mé myšlenky, a jsem si jistá, že i všech Novozélanďanů, s těmi, kdo se stal obětí (pozn. útoku) a jejich rodinami,“ prohlásila Ardernová.

Starostka Christchurchu Lianne Dalzielová uvedla, že je střelbou šokována.

„Nikdy bych nic takového v Christchurh nečekala. Nikdy bych nečekala, že se může něco takového stát na Novém Zélandu,“ cituje starostku deník Stuff.