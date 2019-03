Focus Online: Proč Evropa platí Sýrii miliardy? Protože Evropa prohrála

Občanská válka v Sýrii připravila o život více než 400 tisíc lidí. Nehledě na naděje a očekávání Evropanů prezident Bašár Asad zůstává u moci a k podstatným politickým změnám v zemi nedojde, uvádí se v článku.

Nicméně tento čtvrtek se Německo a další státy EU na dárcovské konferenci ohledně Sýrie opět rozhodly vyčlenit miliardové částky na pomoc této zemi. Focus Online se pokusil zjistit, jestli jsou tady rozpory.

Časopis připomíná, že po osmi letech občanské války se situace jednoznačně změnila ve prospěch vládních sil, které znovu kontrolují dvě třetiny území státu. Odpůrci Asada byli nuceni přiznat, že vzbouřenci, které dlouhou dobu podporovali, prohráli v tomto konfliktu – z velké části díky vojenské pomoci ze strany prezidentových spojenců, Ruska a Íránu. Nakonec se mnoho zemí rozhodlo obnovit kontakty s Damaškem a dokonce znovu otevřít svá velvyslanectví v syrském hlavním městě (dnes třeba rakouská ministryně zahraničí naznačila, že Rakousko může znovu otevřít své velvyslanectví v Damašku – red.).

Nehledě na to, že Asad naprosto jasně ve válce vyhrál, v tomto roce se dárcovská konference konala znovu, a to minimálně ze dvou důvodů, vysvětluje časopis. Na jedné straně nelze nechat na pospas osudu zemi, která utrpěla konfliktem. Na druhé straně Evropa doufá, že se jí takovým způsobem podaří vyhnout se další vlně uprchlíků. Od začátku občanské války uprchlo ze země asi 5,6 milionů Syřanů. Většina se usadila v Turecku nebo Libanonu a místní úřady neustále hovoří o tom, že nemohou zabránit lidem vydat se dále do Evropy kvůli nedostatečné mezinárodní podpoře.

Během současné dárcovské konference o Sýrii v Bruselu německý ministr hospodářského rozvoje Gerd Müller vystoupil s návrhem hledání kontaktů s Asadem, aby byl zajištěn bezpečný návrat uprchlíků do Sýrie na pozadí snížení vojenských akcí v zemi – a to rovněž i z Německa. „Miliony uprchlíků chtějí zpět do Sýrie,“ prohlásil ministr. „Mezinárodní společenství proto musí dosáhnout dohody s Asadem, aby byla zajištěna bezpečnost k jejich návratu.“

Na bruselské konferenci bylo rozhodnuto v roce 2019 vyčlenit Sýrii finanční pomoc ve výši téměř 7 miliard dolarů (6,2 miliard eur). Německo informovalo o svém záměru poskytnout do roku 2022 další 1,44 miliardy eur. Výdaje Německa na finanční pomoc Sýrii tak budou tvořit od začátku války 8,6 miliard eur.

Proč německá vláda utrácí tolik prostředků na pomoc Sýrii? Možná proto, že ani jedné z ostatních stejně bohatých zemí se migrační krize nedotkla tak vážně. Mnoho Syřanů uteklo do Evropy v letech 2015-2016 pouze proto, že se humanitární situace v jejich vlasti stala nesnesitelnou kvůli nedostatku pomoci, připomíná německý časopis.