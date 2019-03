Rusko navýšilo dodávky ropy do USA

„I když musíme počkat, jak se situace ve Venezuele vyvine, mohla by se v případě krachu venezuelské výroby pro mnohé výrobce podobných druhů ropy objevit příležitost,“ uvedli v IEA.

„Venezuela v současné době dodává do Číny a Indie přibližně 400 000 barelů ropy za den. A někteří výrobci v jiných zemích již využili problémů Venezuely. Vývoz (venezuelské ropy, pozn. red.) do USA po zavedení sankcí klesl. Rusko tak této příležitosti využilo a navýšilo dodávky do Spojených států, a to z relativně skromného množství na přibližně 150 tisíc barelů za den,“ tvrdí agentura.

© AFP 2018 / Robyn Beck Marné naděje: proč USA nebudou moci předhonit Rusko ve vývozu ropy

Mezinárodní energetická agentura (IEA) se obecně domnívá, že v současné době existuje dostatek volných kapacit k tomu, aby se zabránilo přerušení dodávek na světovém trhu. Kromě amerických sankcí vůči Venezuele a Íránu má na daný trh velký vliv také dohoda OPEC+ a snížení těžby v kanadské provincii Alberta. V porovnání s listopadem, kdy Saúdská Arábie, Rusko a Irák těžily ropu v rekordních objemech, klesla nabídka těžkých druhů ropy na světovém trhu přibližně o 1,5 milionu barelů za den.

„To od listopadu představuje téměř 90 % celkového poklesu dodávek ropy na trhu. A i v březnu bude pravděpodobně těžba těžkých druhů ropy klesat. A to i vzhledem k tomu, že Venezuelu kromě sankcí zasáhly také výpadky elektřiny. A bude na to mít vliv i Saúdská Arábie, pokud dále sníží dodávky své ropy, jak uvedla,“ uzavírá celou věc IEA.

Dne 28. ledna USA oznámily zavedení sankcí proti venezuelské státní ropné společnosti PDVSA a zablokovaly její majetek a zájmy ve své jurisdikci ve výši 7 miliard dolarů. USA rovněž zakázaly obchody s danou společností. Podle Bílého domu budou ztráty na dodávkách ropy činit dalších 11 miliard dolarů.