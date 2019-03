Čarnogurský promluvil o jediném správném řešení pro obyvatele Krymu

Pět let ode dne, kdy bylo na Krymu realizováno referendum o připojení k Rusku, se zdá být toto rozhodnutí jediným správným řešením, které určilo nový a úspěšný směr v rozvoji poloostrova, a také lidí, kteří zde žijí. Oznámil to předseda koordinační rady Mezinárodní asociace přátel Krymu a bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský.

„Velmi dobře si pamatuji, jak jsem přesně před pěti lety s velkým zájmem v televizi sledoval záběry z Krymu. Viděl jsem na nich dlouhé řady usmívajících se a šťastných lidí, kteří chtěli pomocí vložení lístků do uren potvrdit svou touhu připojit tento poloostrov k Rusku,“ řekl Čarnogurský.

© Sputnik / Alexey Malgavko Čeští hosté přijeli na oslavu výročí připojení Krymu k Rusku

Známý politik poukazuje na tyto záběry pokaždé, když slyší tvrzení západních měst, že referendum údajně proběhlo za přítomnosti ruských samopalů.

Slovenský politik uvedl, že nevěří tomu, že by se v daný okamžik stali z tolika lidí herci, kteří by tak přesvědčivě ukazovali veřejnosti jejich radost. Pro obyvatele Krymu to totiž podle něj byla opravdu radostná událost.

„Ruský prezident Vladimir Putin na mnichovské konferenci v roce 2007 uvedl, že se Rusko bude chovat k Západu tak, jak se Západ chová k němu. Tehdy Západ rozšířil NATO k ruským hranicím. Západ odtrhl Kosovo od Srbska. Tímto způsobem chtěl Západ vytvořit podmínky pro umístění americké námořní základny na Krymu. Západ věřil, že si to může dovolit,“ prohlásil Čarnogurský.

Bývalý premiér Slovenska zdůraznil, že se obyvatelé Krymu podobnému vývoji událostí bránili. Pomocí své svobodné vůle se tak před pěti lety znovu připojili k Rusku, pod ruskou ochranu.

© Sputnik / Alexei Malgavko Úřady Krymu oznámily výši škod způsobenou tím, že poloostrov dříve patřil Ukrajině

Podle Čarnogurského se západní politici domnívali, že občany Krymu za jejich vůli izolací a sankcemi. Roky však plynou a ve světě vznikají stále nové a nové kluby přátel Krymu. Existují již dokonce ve třech desítkách zemí. V samotném Krymu hosty přijímá zrekonstruované letiště v Simferopolu a tisíce návštěvníků proudí na poloostrov po novém mostě.

„Zástupci klubů přátel Krymu se sejdou příští týden v Moskvě a oslaví první jubileum tohoto historického referenda. Událost, o níž budou budoucí generace číst v učebnicích historie, přičemž budou hrdí na rozhodnost a odvahu svých otců,“ myslí si expremiér.

Krym se stal součástí Ruska po referendu, které na poloostrově proběhlo v březnu roku 2014. Drtivá většina občanů Krymu a Sevastopolu v něm tehdy kladně hlasovala pro připojení poloostrova k Rusku. Krymské úřady dané referendum uspořádaly po státním převratu na Ukrajině, který proběhl v únoru roku 2014. Ukrajina toto území stále považuje za své a uvádí, že je okupováno. Ruská vláda nejednou prohlásila, že obyvatelé Krymu za nové sjednocení s Ruskem hlasovali demokratickou cestou a v plném souladu s mezinárodním právem a stanovami OSN. Podle ruského prezidenta tím byla otázka Krymu „definitivně vyřešena“.