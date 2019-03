„Polemika kolem Krymu a postoj západních médií k výsledkům krymského referenda z roku 2014 mě přinutily ke zklamání z norem západních demokracií. Ukázalo se, že geopolitické zájmy jsou pro Západ mnohem důležitější než lidská práva, lidskost či jednoduchá objektivita. Jako pozorovatel jsem byl přítomen u referenda na Krymu a mohl jsem tak osobně zjistit, jak a proč obyvatelé Krymu hlasovali pro nové sjednocení s Ruskem. Mohu tedy dosvědčit, že se jednalo o dobrovolné rozhodnutí lidí, se kterými jsem se setkal ve volebních okrscích v městech na Krymu,“ řekl evropský poslanec.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Čarnogurský promluvil o jediném správném řešení pro obyvatele Krymu

Mitrofanov dále upozornil na skutečnost, že po všechna ta léta hovořili západní politici a novináři, během projednávání osudu Krymu, pouze o „agresivních akcích“ Ruska jako státu, a také o ztrátách Ukrajiny a poškození zájmů Západu“.

„Na krymský lid si ani nevzpomněli, i když byla změna státní příslušnosti Krymského poloostrova především záležitostí jeho obyvatel, nikoli Kyjeva, Bruselu či Moskvy. Obyvatelům Krymu se pod Ukrajinou žilo špatně a po převratu v Kyjevě se vůbec tato situace stala hrozivou. A tak zcela vědomě přešli pod jurisdikci Ruska, dokud to revoluční chaos na Ukrajině umožnil, a to aniž by došlo k lidským obětem. Pro mě je nejdůležitější volba obyvatel Krymu a zájmy států a cynická geopolitika, ať jdou do háje,“ prohlásil europoslanec.

Pokud jde o Rusko, poznamenal, že se hledají jakékoli, i ty sebemenší, záminky pro jeho kritizování.

„Když je řeč o případech diskriminace uvnitř EU, evropské úřady ignorují i ty do nebe volající případy národního utlačování a politických represí,“ dodal závěrem Mitrofanov.