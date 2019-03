Saúdský ministr varoval před novými sankcemi proti Rusku

„Rusko je velkým dodavatelem plynu do Evropy a ropy do Číny. Pokud se to stane, odrazí se to na Evropě, Číně a celém světě,“ řekl ministr.

Podle jeho slov se Saúdská Arábie pozitivně dívá na spolupráci s Ruskem; země podnikají správné společné kroky ke stabilizaci trhu.

„Rusko je významným dodavatelem energie, technologický lídr, zaujímá významné místo v kosmickém odvětví atd. Sedíme u jednoho kulatého stolu s Ruskem a dalšími výrobci a uvažujeme, jak stabilizovat globální ropný trh,“ řekl Fálih.

V únoru senátoři předložili kongresu USA návrh zákona o nových sankcích vůči Rusku. Uvažují především o sankcích vůči osobám, které investují do ruských vývozních LNG-projektů nacházejících se za hranicemi země, a také vůči investicím do energetických projektů za hranicemi Ruska v hodnotě více než 250 milionů dolarů, podporovaných státními společnostmi.

Omezení se mohou týkat dodavatelů služeb, zařízení a technologií pro Rusko a také poskytování finančních prostředků.