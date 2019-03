National Interest: Čína předběhla USA a stala se „velmocí dronů“

Během několika let byly bojové drony oblastí, ve které působily hlavně Spojené státy, ale teď se největším vývozcem bezpilotních letadel stala Čína. Nicméně nehledě na pokrok ve vývoji „inteligentní“ zbraně je Čína velmi závislá na dovozu vojenské techniky, zejména vyrobené v Rusku. Píše The National Interest.

Několika let pomocí dronů bojovaly Spojené státy. Symboly této doby jsou drony Predator a Reaper. Ale skutečně největším vývozcem bezpilotních letadel je Čína, zdůrazňuje NI.

„V letech 2014-2018 se Čína stala největším vývozcem na úzce specializovaném trhu bezpilotních letadel, která především nakupovaly státy Blízkého východu,“ uvádí SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), který se zabývá zkoumáním vojenského potenciálu světových mocností a jejich výdajů na obranu.

Podle SIPRI se bojové drony šiří po celém světě a počet zemí, které je dováží, stoupá.

„Čína se stala hlavním vývozcem dronů. V letech 2009–2013 Čína vyvážela 10 bezpilotních letounů do dvou zemí, v letech 2014–2018 vyvezla 153 dronů do 13 zemí, ze kterých je pět na Blízkém východě: Egypt, Irák, Jordánsko, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Ze své strany Spojené státy prodaly v letech 2009–2013 tři drony a pět v letech 2014-2018. V obou časových intervalech byly bezpilotní letouny dodány Velké Británii. V období 2014-2018 Írán dodal do Sýrie 10 dronů a SAE prodaly dva do Alžírska,“ uvádí zpráva SIPRI.

Tato okolnost podle NI vysvětluje, proč americká armáda, která po mnoho let neprojevovala velký zájem o rozvoj protivzdušné obrany, najednou začala. Spojené státy překonávají takové mocnosti jako Írán v oblasti tanků či bojových letounů, ale zavěšení malé bomby na malý a těžce zpozorovatelný dron nevyžaduje ani velké investice, ani pokročilé technologie.

Vývoz zbraní Pekingem mezitím zažívá zpomalení růstu po výrazném boomu posledních let. Po téměř ztrojnásobení objemů vývozu v období 2004–2013, v letech 2014–2018 Čína tuto úroveň zvýšila pouze o 2,7 %. Zajímavé je, že vývozu zbraní brání čínská „agresivní zahraniční politika“ v Asii, uvádí NI.

Během a po studené válce Čína proslula vývozem levných padělků staré sovětské techniky, například tanků a letadel. Zdá se však, že podíl Pekingu na vývoji „inteligentních“ zbraní v západním duchu (jakými jsou letadlové lodě a stealth stíhací letouny) začíná přinášet finanční odměny. „Vývoj čínských vojenských technologií otevřel nové příležitosti pro růst vývozu zbraní, včetně vývozu novým zákazníkům,“ poznamenali v SIPRI.

Avšak čínský vývoz zbraní nedokázal zcela překonat touhu Pekingu dovážet vojenské vybavení, především ruské. V letech 2014-2018 se Čína v dovozu zbraní umístila na šestém místě. Ve srovnání s rokem 2009-2013 však Peking dováží o 7 % méně vojenského materiálu.

„V letech 2014–2018 Rusko dodalo Číně 70 % všech zbraní, které nakoupila. Čína je stále závislá na dovozu některých vojenských technologií, zejména motorů pro bojová letadla a velké lodě, systémů protivzdušné a protiraketové obrany velkého dosahu. Ve skutečnosti čínský zbrojní průmysl ještě nezískal technologický potenciál, aby v těchto oblastech dohnal ruské dodavatele, “ shrnuli v SIPRI.