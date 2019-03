Nová Hedvábná stezka? Rusko, Slovensko a Rakousko podepsaly memorandum o železnici

Tímto projektem se zabývají čtyři země – RF, Ukrajina, Rakousko a Slovensko. Rozchod kolejí v Evropě činí 1435 milimetrů; zatímco v Rusku, zemích SNS, Pobaltí a Finsku je to 1520 milimetrů.

Nová trasa umožní zkrátit dobu dodávky nákladů z Asie do Evropy na 15 dní.

Strany zapojené do projektu budou studovat a vyhodnocovat dostupné schéma, jeho financování, včetně veřejných a soukromých prostředků, jakož i jejich kombinaci. Podotýká se, že včasné vyjednání podmínek financování je důležité pro uzavření mezivládní dohody.

Výstavba železniční tratě s rozchodem o šířce 1520 mm ze slovenských Košic do Bratislavy a dále do rakouské Vídně může trvat asi osm let a může stát přibližně 6,4 miliardy eur, praví se ve zprávě Breitspur Planungsgesellschaft mbH (společný podnik Ruských železnic se železnicemi Rakouska, Slovenska a Ukrajiny).

V loňském listopadu Ruské železnice oznámily, že bylo zahájeno vyhodnocování projektu z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, což znamená oficiální zahájení další etapy hodnocení ekonomické účelnosti projektu na Slovensku a v Rakousku. Žádosti požadované pro posouzení vlivu na životní prostředí byly přijaty ministerstvy obou zemí.

K otázce projektu širokých kolejí, stejně jako k projektu Nové Hedvábné stezky, se vyjádřil generální tajemník rakouského dopravního rezortu Andreas Reichhardt v průběhu Mezinárodního železničního kongresu ve Vídni.

Podle jeho slov hlavními železničními projekty v Asii a Evropě jsou v současné době Nová Hedvábná stezka a široké koleje, které slouží k rozvoji infrastruktury ve prospěch společnosti. Nová Hedvábná stezka z evropského hlediska umožní vytvořit ekologické spojení mezi dvěma nejdůležitějšími ekonomickými prostory světa.

Nová Hedvábná stezka je projekt Číny zaměřený na oživení starověké hedvábné cesty. Obchodní koridor s výrobní kapacitou až 21 bilionů dolarů se rozšíří ze Šanghaje do Berlína. Půjde přes Čínu, Mongolsko, Rusko, Bělorusko a Německo, jeho délka bude činit přes 12 tisíc km.