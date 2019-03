Ruský miliardář Děripaska řekl, proč žaloval americké ministerstvo financí

Ruský obchodník Oleg Děripaska v rozhovoru pro televizní kanál CNBC odmítl, že by žaloval americké ministerstvo financí na základě rozhodnutí ruské vlády.

Jak řekl Děripaska, podal žalobu, aby dosáhl zrušení sankcí proti jeho osobě a obnovil svoji reputaci. Ti, kdo v tom vidí příkaz Kremlu, „se absolutně pletou“.

„Změna finančního systému na zbraň (…) může být ospravedlněna, pokud se jedná o narkotika, rozšiřování jaderných zbraní, obchod s lidmi. Používat ovšem stejné prostředky či stejné instrumenty vůči podnikatelům, zničit celou koncepci presumpce neviny a spravedlivého procesu – nemyslím si, že to je to, co bude dlouho trvat,“ řekl ruský podnikatel.

Americké sankce se pro něho, jak řekl, staly úplným překvapením. „Situace je stále horší. Poslední slyšení v Kongresu, kdy mě osobně začali obviňovat ve věcech, s nimiž nemám nic společného, (…) – to jsou prostě výmysly. To mě přivedlo k chápání, že soudní systém USA může být posledním prostředkem k tomu, aby byla prozkoumána fakta,“ dodal.

Oleg Děripaska minulý týden zažaloval u amerického federálního soudu Ministerstvo financí USA. Požaduje zrušení sankcí, které byly zavedeny proti němu. USA zanesly Děripasku v dubnu roku 2018 do černého seznamu i se společnostmi, které ovládá.