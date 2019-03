USA a Rusko se spojí kvůli novému projektu letu na Měsíc

Rusko-americký experiment SIRIUS, který simuluje let na Měsíc a výzkum jeho povrchu, aby našel místo pro stavbu základny, začíná dnes. Členy posádky budou tři muži a tři ženy ve věku od 28 do 30 let. Experiment bude trvat čtyři měsíce.

Předpokládá se, že tým bude zcela izolován od vnějšího světa. Posádka projde různými testy psychické a fyziologické stability. Vědci chtějí prozkoumat, jak pobyt ve vesmíru ovlivňuje organismy mužů a žen.

Plánuje se asi 80 experimentů. Pro sledování stresu astronautů byla kosmická loď vybavena kamerami pro vzdálený dohled a biologickými markery pro sledování výrazů obličeje a emocí posádky.

Kromě pozorování posádky budou vědci testovat novou techniku, která bude později použita na Mezinárodní vesmírové stanici (ISS).

V současné době společnost Roscosmos vyvíjí program pro průzkum Měsíce, který zahrnuje výstavbu základny na jeho povrchu. Kromě techniky pro let na Měsíc je však nutné připravit i budoucí přistěhovalce. Experiment SIRIUS je jedním z kroků této přípravy.