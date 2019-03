„Jako by Bůh hodil do jezera kámen.“ Tajemná „díra na obloze“ šokovala obyvatele SAE

Podivný jev na obloze nad městem Al Ajn ve Spojených arabských emirátech (SAE) u hranic s Ománem byl obyvateli města zachycen minulý víkend. Podle nich to vypadalo jako „díra způsobená pádem něčeho“ nebo „podivný děravý mrak“, uvádí Daily Mail.

Velká kulatá skvrna na jasné obloze donutila obyvatele města ke znepokojení. Verze jeho výskytu byly odlišné, od přirozeného kataklyzmatu po invazi UFO.

Jeden uživatel dokonce napsal, že to vypadalo „jako by Bůh hodil do jezera kámen“. Jiní tvrdili, že se jedná o mimozemskou invazi. Ale meteorologové tuto záhadu rychle rozluštili. Z vědeckého hlediska vysvětlili původ „díry“ na obloze.

Podle vědců se tyto jevy mohou objevit v oblacích střední a vysoké úrovně, které se skládají z kapek přechlazené vody - vody pod 0 stupňů Celsia, ale ještě nezmrazených.

Takový jev může být způsoben například letadlem. Když letadlo prolétává mrakem, vzduch proudí motory, rozšiřuje se a ochlazuje se. Taková změna teploty stačí pro vznik „díry“.

Proud studeného vzduchu uprostřed oblaku je v podstatě sníh. Někdy se mohou „díry“ sněhu rozšířit na 50 km během jedné hodiny po objevení. Ačkoli vědci mají jasné vysvětlení původu tohoto jevu, není tak široce známý kvůli své vzácnosti, takže si jej lidé často pletou s UFO.