Německo plánuje snížit výdaje na obranu. Navzdory požadavkům USA

Německý ministr financí Olaf Scholz představil plán rozpočtu země na příštích několik let. Ten zahrnuje dodatečné 2,4 miliardy dolarů na vojenské účely v roce 2020. To znamená, že částka výdajů na obranu se zvýší na 1,37 % HDP, čím se přiblíží k požadovaným NATO 2 %. Nicméně po tom, co německé ministerstvo popsalo jako „významný růst“, se výdaje vrátí na 1,25 % HDP - na 50,2 miliard dolarů do roku 2023.

Ministerstvo financí odůvodnilo své rozpočtové plánování zhoršením hospodářských vyhlídek, uvádí německý časopis Spiegel. Kromě vojenských výdajů ministerstvo také plánuje postupně snížit výdaje na rozvojovou pomoc z 11,6 miliard dolarů v roce 2020 na 10,8 miliard dolarů v roce 2023.

© AFP 2018 / DPA / CARSTEN REHDER Německá média přirovnala letadla Bundeswehru k muzejním exponátům

Tento návrh zákona, který má vláda přijmout 20. března, jde proti dřívějšímu slibu německé kancléřky Angely Merkelové, že do roku 2024 zvýší výdaje na obranu Německa na 1,5 procenta.

Americký velvyslanec Richard Grenell zkritizoval navržený plán rozpočtu. Poukázal na to, že členské státy NATO jednoznačně souhlasily s tím, že budou postupovat k cíli 2 %, kterých chtějí dosáhnout do roku 2024, nikoliv naopak.

„Skutečnost, že německá vláda zvažuje snížení svých nepřijatelných příspěvků na vojenskou připravenost, je znepokojivým signálem Německa jeho 28 spojencům v NATO,“ uvádí jeho slova německá tisková agentura DPA.

Americký prezident Donald Trump a šéf NATO Jens Stoltenberg vyzvali spojence v bloku, aby zvýšili své výdaje na obranu na 2 % HDP podle dohody mezi členskými státy z roku 2014. I když Německo v roce 2018 zvýšilo své vojenské výdaje ze 45 miliard dolarů na 50 miliard dolarů, stále nesplňuje požadavky NATO a vyvolává opakované stížnosti Donalda Trumpa.