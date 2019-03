Vláda Itálie nedovoluje vplutí do přístavu lodě Mare Jonio s migranty na palubě

Na palubě lodi je 49 migrantů, včetně 12 nezletilých. Loď Mare Jonio je vyzvedla z nafukovacích člunů u pobřeží severní Afriky.

„Migrantům bude poskytnuta nezbytná pomoc, ale do Itálie se nedostanou,“ řekl Salvini.

Loď je již v přístavu Lampedusa, a i když starosta města Toto Martello uvedl, že je připraven přijmout přistěhovalce, policejní důstojníci zakazují přistání.

Nová vláda Itálie od června 2018 v souladu se svými volebními sliby začala omezovat tok nelegálních migrantů do země, zejména zakázala vstup nevládních organizací, které tyto migranty přepravují přístavů. Koncem roku 2018 se tok nelegálních migrantů do Itálie snížil o 80 %.

© AFP 2018 / Giuseppe Cacace Všichni migranti jen do Itálie?! Salvini vyhrožuje, že ukončí misi EU

Drtivá většina lidí nejsou váleční migranti , protože v jejich zemích nejsou žádné války, ale jsou to ekonomičtí migranti, uvádí italská vláda. Úřady se domnívají, že je nezbytné pomoci migrantům „na jejich území“ a nikoli v Evropě, nikoliv podněcovat obchod s migranty do EU a nutit migranty k tomu, aby pracovali na černém trhu a žili v nešťastných podmínkách. Pokud jiné země EU považují za nezbytné přijmout přistěhovalce, měly by to udělat na svém území, zdůrazňuje vláda.

Na podzim roku 2018 byla v Itálii přijata vyhláška o bezpečnosti a migraci, která snižuje vládní výdaje na migranty a zjednodušuje jejich vyhoštění ze země.