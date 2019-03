Trump prohlásil, že zvažuje možné členství Brazílie v NATO

Brazilský prezident Jair Bolsonaro přicestoval do Washingtonu minulý týden na svoji první mezinárodní návštěvu od doby, co v lednu vstoupil do funkce.

Americký prezident prohlásil, že se zvažují „všechny možnosti“, co se týče snahy o sesazení venezuelského prezidenta Nicolase Madura.

© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy Volker promluvil o výhodách Ruska plynoucích z rozšíření NATO

„Na stole jsou všechny možnosti,“ řekl reportérům v Bílém domě. „Je hanba, co se děje ve Venezuele – ten dluh a ta destrukce a ten hlad,“ řekl Trump

„Mám v úmyslu dát Brazílii statut významného spojence vně NATO, nebo možná, když o tom tak přemýšlím, dokonce i spojence NATO. To výrazně posílí bezpečnost a spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi,“ dodal prezident USA.

Brazílie těsně spolupracuje se Spojenými státy ve věci Venezuely. Bolsonaro uznal opozičního lídra Juana Guaida za prezidenta země a prohlásil, že „udělá vše možné, aby tam byl znovu nastolen pořádek, demokracie a svoboda“.

Brazílie se účastnila dovozu údajné humanitární pomoci do Venezuely ze strany Spojených států.