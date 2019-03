Ekologové předpověděli, že se Británie dostane do „spárů smrti“

Velká Británie v nejbližších 25 letech může narazit na nedostatek vody a dostat se do „spárů smrti“, prohlásil to ministr ekologie této země James Bevan.

Podle jeho slov růstem obyvatelstva Anglie potřeba vody přesahuje její zásoby, které se zmenšují v důsledku klimatických změn. Třeba do roku 2040 bude více než polovina letních sezon teplejší, což způsobí snížení naplnění řek v létě o 50 až 80 procent, a bude mít za následek velký nedostatek vody.

Obyvatelstvo Velké Británie se přitom zvýší o 10 milionů, domnívá se vědec.

„Přibližně 25 let po tomto okamžiku, kdy budou všechny meze překročeny, nastane doba tzv. spárů smrti – bude to doba, kdy už voda pro naše potřeby nebude stačit. Dojde k tomu v případě, když neuděláme něco, abychom tento vývoj událostí změnili,“ cituje ministra The Guardian.

Aby tomu bylo zabráněno, pokládá Bevan za nutné snížit spotřebu vody v Británii o jednu třetinu a snížit ztráty vody z potrubí o 50 %.

Úřady kromě toho budou muset zařídit nové nádrže, postavit nové závody na zpracování slané vody na sladkou a tuto technologii zavést po celém území.

„I když narazíme na politické problémy, v hospodářství budeme mít méně problémů, protože investice potřebné pro realizaci našich plánů jsou skromné ve srovnání s cenou, kterou budeme muset zaplatit za nečinnost,“ dodal.

V lednu označili vědci vliv globálního oteplování na podzemní vody za časovanou bombu, která může způsobit nedostatek pitné vody v některých oblastech zeměkoule.