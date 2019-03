Sonda NASA objevila tajemství „asteroidu osudného dne“

Bennu, nejnebezpečnější asteroid v blízkosti Země, vznikl uvnitř hlavního pásu asteroidů relativně nedávno, asi před 100 miliony let, v důsledku silné „vesmírné nehody“, která roztříštila několik ještě větších objektů. Toto bylo napsáno členy vědeckého týmu sondy OSIRIS-REx v sérii článků v časopisu Nature.

Senzory sondy OSIRIS-REx identifikovaly velké množství stop přítomnosti vody v horninách „asteroidu osudného dne“. Podle současných odhadů vědců obsahuje Bennuova hmota rekordní množství minerálů, které vznikly působením zkapalněné vody nebo jiných forem vlhkosti.

Kromě vody vědci zjistili, že vnitřek Bennu je uspořádán extrémně chaotickým způsobem, obsahuje velké množství dutin a zvláště hustých zón. To naznačuje, že asteroid „osudného dne“ vznikl z fragmentů jiných velkých vesmírných těles , které se nacházely v hlavním pásu asteroidů a srazily se v relativně nedávné minulosti.

Podle počtu kráterů na povrchu se vědci domnívají, že k tomu došlo asi před 100 až 1000 miliony let. Neobvyklý tvar asteroidu připomínající obří kostku cukru vznikl podle jednoho ze dvou exotických scénářů.

Na jednu stranu mohl v minulosti Bennu být malým „satelitem”, který se roztříštil na kusy, což způsobilo vytvoření „hrbu“ u jeho rovníku. Na druhou stranu mohl získat krychlovou formu kvůli tomu, že část jeho vnitřních dutin se propadla a povrch se silně zdeformoval.

Co je ještě zajímavé, vědci změřili rychlost otáčení Bennu a zjistili, že se poměrně rychle zvyšuje. To zřejmě znamená, že se Bennuova dráha mohla v nedávné minulosti výrazně změnit, nebo že forma asteroidu byla v minulých dobách svého života zcela odlišná. Je poměrně obtížné předpovědět, jak to ovlivní jeho budoucnost a stav jeho zásob primární hmoty sluneční soustavy.