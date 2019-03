Írán pronikl do izraelské armády?

Všeobecná bezpečnostní služba Izraele (Šabak, kontrarozvědka) se domnívá, že se íránská rozvědka nabourala do mobilního telefonu Bennyho Gance, bývalého náčelníka Generálního štábu izraelské armády a politického soupeře Netanjahua. Oznámil to 12. kanál izraelské televize. Bezpečnostní síly vycházejí z toho, že na telefonu nebyly žádné tajné informace, nelze ale pochybovat o tom, že obsah telefonu člověka, který se může stát ministerským předsedou nebo ministrem obrany, představuje velký zájem pro výzvědné služby celého světa, v první řadě pro íránskou rozvědku.

Do jaké míry odpovídá tato zpráva skutečnosti?

V rozhovoru pro Sputnik izraelský odborník pro mezinárodní vztahy a bezpečnost, kandidát politických věd z Ústavu pro výzkum národní bezpečnosti (The Institute for National Security Studies, INSS) v Tel Avivu Simon Tsipis tento fakt potvrdil, podotkl ale, že k nabourání do telefonu došlo mnohem dříve, než to média oznámila.

„To je pravda, telefon Bennyho Gance byl hacknutý. Je ale důležité poznamenat, že všechny telefony, počítače a jiné komunikační prostředky takových lidí, jako je náčelník Generálního štábu izraelské armády, jímž byl Benny Ganc, a také politiků, kteří vykonávají státní funkce nebo kandidují ve volbách, jsou pod dohledem zvláštního oddělení Šabaku pro kontrolu elektronických komunikací státních činitelů. Benny Ganc byl nejednou varován o tom, že nelze ukládat důležité důvěrné informace na osobní telefon. Chceme věřit, že to Benny Ganc jako bývalý náčelník Generálního štábu a kandidát na úřad ministerského předsedy vzal na vědomí. Sám Benny Ganc tuto situaci stručně okomentoval a oznámil, že na jeho telefonu nebyly žádné tajné dokumenty, kterých by mohl Írán využít k poškození státní bezpečnosti Izraele. Byly tam jenom rodinné fotografie. Proto si je Benny Ganc sám sebou jist. Jeho telefon však nebyl hacknutý včera. Došlo k tomu před čtyřmi lety, když Benny Ganc opustil úřad náčelníka Generálního štábu,“ řekl odborník.

Podle jeho slov kontrarozvědka tvrdí, že Benny Ganc nemohl mít na svém mobilním telefonu důležité a aktuální tajné vojenské informace, které by mohl nepřítel využít k poškození bezpečnosti Izraele.

Odborník podotkl, že není třeba věřit spekulacím o tom, že média údajně loajální izraelskému premiérovi, která oznámila hacknutí telefonu Bennyho Gance, jednala svorně v rámci informační kampaně proti soupeřům Netanjahua v nadcházejících volbách: „Neměli bychom věřit spekulacím o tom, že prý mohla být tato zpráva předem naplánovanou informační kampaní před volbami, aby byla poškozena pověst Bennyho Gance. Já osobně mám velké pochyby o tom, že by se taková organizace, jako je Šabak, mohla účastnit politických her. Proto si nemyslím, že zveřejnění informací o nabourání je informační kachnou v rámci předvolební kampaně.“

Podle názoru Simona Tsipise nedisponuje Írán takovými možnostmi, aby samostatně naboural přístroj, který byl tak či onak pod kontrolou úřadu elektronické bezpečnosti Šabaku. Odborník se domnívá, že telefon generála Gance nabourali hackeři, kteří mají jen určitý vztah k Íránu, nikoli samotní Íránci: „Nyní má prakticky každý stát možnost uskutečňovat podobné kybernetické útoky. Tento útok neuskutečnili právě íránští hackeři. Dnes se podobné útoky kupují za peníze od velmi vysoce kvalifikovaných odborníků. A proto telefon Bennyho Gance hacknuli zahraniční odborníci na objednávku íránské vlády. Jsem si prakticky jist tím, že tento útok neuskutečnili íránští hackeři. Je nutné prolomit ochranu korporace, která tento telefon vyrobila (třeba Samsungu nebo Apple), a to je velmi složité. Pak je třeba se nabourat do izraelského mobilního operátora, který velmi dbá na bezpečnost svých klientů. Izrael je jedním z předních států světa, pokud jde o kybernetickou bezpečnost. Hacker musí prolomit dvouúrovňový ochranný systém, aby získal přístup k údajům na telefonu. Tuto práci mohou vykonat jen velcí profesionálové. Jsem přesvědčen, že v tomto případě útok provedli právě zahraniční, nikoliv íránští hackeři.“