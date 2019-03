10 věcí, které by nám chtěli říct zaměstnanci Tesca, ale nemůžou

Bývalý pracovník britského Tesca promluvil o tom, že existuje několik vět, které chtěl v průběhu let říct zákazníkům a které by usnadnily jeho práci. Píše o tom časopis Mirror.

Když budeme upřímní, práce v supermarketu není zrovna ta nejlepší práce na světě, píše The Mirror . Zaplňování polic, vytírání vysypaných a vylitých výrobků, práce na pokladně, a hlavně vypořádávání se zákazníky, kteří spěchají naskrz rušnými obchody, to není zrovna jednoduchá práce.

I když doufáme, že by k nám zaměstnanci chtěli být zdvořilí, laskaví a rozumní, ve skutečnosti to tak není.

Poté, co pracovník Tesca strávil několik let svého života v tomto obchodě, sepsal věci, které by nejradši zaměstnanci nakupujícím rádi řekli, ale nemůžou.

Některé z nich jsou vtipné a zajímavé, ale jiné jsou docela překvapivé:

Vím, že otevíráme už za tři minuty, ale nemůžu dveře odemknout jen proto, že tam stojíš. Rozčílení a vzdechy nepomůžou k tomu, aby pokladny pracovaly rychleji. Musím se tě zeptat, abys mi ukázal občanku, nedělám to ze srandy. Ano, flísové bundy z Tesca vypadají sice hrozně, ale jsou opravdu pohodlné a teplé v chladných zimních měsících. Nemůžu za to, že mi právě spadlo 30 balíků mletého masa. Můj oběd neznamená dostat jídlo z Tesca zdarma

Když mě prosíš o slevu, nejradši bych ti ji dal, protože chci mít klid, ale nemůžu. Poplatek za vozík rozhodně není moje chyba. Rutiny věrných zákazníků… Ano, vím, že se tu potkáváme každý týden ve stejnou hodinu už několik týdnů, nemusíš to opakovat. Nenávidím samoobslužné desky víc než ty. Bez nepochopitelného mávání před scannerem by byl můj život mnohem snadnější.

Co si myslíte, mohli by tyto věci říct zaměstnanci české pobočky Tesca?