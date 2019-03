Mistryně světa zkritizovala Tuktamyševou za striptýz na ledu. Dostala ostrou odpověď

„Anyo, v poslední době jste mi věnoval příliš velkou pozornost. I když nemám žádné problémy s pozorností. Bojíš se o mé budoucí děti? Nejprve je naučím respektovat starší, jejich trenéra a práci ostatních sportovců, nikoliv hledat omluvy svých neúspěchů u jiných lidí,“ napsala Tuktamyševa na Twitteru.

Dříve, krasobruslařka Anna Pogorilaja řekla, že nepovažuje vystoupení kolegy za slušné.

„To bych určitě nemohla udělat. Respektuji sebe jako slečnu, ženu. Normálně by mě to bylo nepříjemné, když se v budoucnu moje dítě podívá na takové představení a zeptá se: „Mami, co to je?“ poznamenala sportovkyně.

Během exhibiční jízdy v Kanadě i Japonsku Tuktamyševa předvedla vystoupení se striptýzem. Ruska vyšla na led v kostýmu letušky. Při Grand Prix v Moskvě se při exhibici zase svlékla ruská krasobruslařka Sofia Evdokimovová, který tvoří taneční pár v Jegorem Bazinem.