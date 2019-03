Francouzská ministryně obrany: Na Asada znovu zaútočíme, když to bude třeba

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová prohlásila, že Francie se bude účastnit jak dnešních, tak zítřejších válek. Pokud to bude potřeba, její země znovu zaútočí na Sýrii.

Florence Parlyová během svého pondělního projevu v Atlantické radě zopakovala francouzskou podporu Spojeným státům a dodala, že Francie by znovu zaútočila na Sýrii, pokud by to bylo nutné.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin V Sýrii kvůli leteckému útoku koalice zahynuli civilisté

„(…) Mám širší zprávu, jednodušší zprávu: Můžete s námi počítat. Budeme se účastnit nejen dnešních válek, ale i těch zítřejších. (…) Když Asad použil chemické zbraně, Francie a Velká Británie byly připraveny spolu se Spojenými státy zaútočit přesnými útoky na chemická zařízení. Uděláme to znovu, když to bude nutné,“ prohlásila Parlyová.

Spojené státy, Francie a Velká Británie 14. dubna roku 2018 vypálily přes 100 raket na několik cílů v Sýrii. Tyto útoky ospravedlnily jako odvetné opatření kvůli údajnému použití chemických zbraní ze strany vlády proti civilistům v syrském městě Dúmá. K tomu mělo dojít 7. dubna.

Syrská vláda tato nařčení odmítla. Trvala na tom, že útoky byly nahrané militantními skupinami, aby ospravedlnily zahraniční intervenci do Sýrie.