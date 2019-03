Fox News: Spojené státy slibují Rusku a Číně v Arktidě odpověď

Podle Fox News administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjí tento obranný plán, aby vzdorovala Pekingu a Moskvě. Podle USA Čína postupně provádí mezinárodní expanzi ve snaze stát se supervelmocí a Rusko pěstuje svůj vojenský potenciál v tomto chladném regionu.

Ale Pentagon ještě neoznámil datum zveřejnění své nové strategie pro Arktidu, informuje Fox News.

Podle mluvčího Pentagonu Johnny Michaela tento dokument podrobně vysvětlí, jak americké ministerstvo obrany může nejlépe hájit americké národní zájmy a udržovat bezpečnost a stabilitu v Arktidě. Prohlášení následuje po loňském oznámení o přijetí USA nové obranné strategie. Ta by se měla zaměřit na boj proti terorismu, nikoliv na soupeření velkých mocností s Ruskem a Čínou.

Moskva a Peking podle Fox News v poslední době zvýšily svou vojenskou přítomnost v nejsevernější části Země. Rusko například rozšiřuje flotilu ledoborců a obnovuje vojenské základny vybudované během studené války.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Odborník promluvil o tom, jak se USA pokouší vytlačit Rusko z Arktidy

Čína způsobila vážné znepokojení v některých kruzích zástupců armády Spojených států tím, že se loni prohlásila za „téměř arktickou zemi“, i když geograficky je daleko od polárního kruhu. V roce 2018 ve své první arktické strategii v historii země oznámila plány na vytvoření Polární hedvábné stezky pro přepravu čínského zboží z Asie do Evropy.

Mimo to Peking navrhl financování výstavby letišť v Grónsku. V tomto ohledu někteří hovořili o možném využití těchto zařízení pro vojenské účely a provádění průzkumu nalezišť ropy a zemního plynu.

Fox News se odvolává na nedávnou analýzu Polárního institutu Wilsonova centra, podle které má Čína v úmyslu získat atomový ledoborec - pokrokové plavidlo, které, jak se uvádí, dnes vyrábí pouze Rusko. Tato loď by mohla rozšířit vojenský potenciál Číny, který byl nedávno posílen prvním ledoborcem vlastní čínské výroby využívající pokročilé technologie k překonání ledu. A to vše v době, kdy Spojené státy mají pouze jeden funkční těžký ledoborec Polar Star, který byl postaven v 70. letech a má odhadovanou životnost 30 let.

„Generální strategie USA by měla logicky zdůvodňovat zahraniční politiku země vzhledem k dnešním strategickým výzvám, neplést si ekonomické příležitosti ostatních zemí s hrozbami pro americkou bezpečnost. Konflikt v Arktidě by byl pro všechny účastníky velmi obtížný, nákladný a destruktivní. Zařízení, které je zapotřebí k přenosu sil, je velmi drahé a je těžké provádět opravy a poskytovat zraněným lékařskou pomoc,“ uvádí Eugene Goltz, docent politologie na Univerzitě Notre Dame.