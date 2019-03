Vyoral promluvil o problémech migrační invaze a Macronovi, který chce vládnout vesmíru

Ve svém rozhovoru promluvil hlavně o problémech migrační krize v Evropské unii a zmínil se o prezidentovi Macronovi.

„Pro dnešní Evropu, ač Macron a jiní současní eurosoudruzi Evropu zaměňují za Evropskou unii, jsou nejpalčivějšími problémy řízená migrační invaze, s níž částečně souvisí islámský terorismus, cenzura a represe nepohodlných názorů, ostrakizování národního cítění, tradičních hodnot a totalitní tendence soudruhů sedících v teplých křeslech takzvaného Evropského parlamentu. Macron má problém zvládnout Francii a chtěl by radit, evidentně za pomoci šedých eminencí za zády, neb sám by toho svým intelektem ani charizmatem schopen nebyl, celému vesmíru,“ domnívá se komentátor

© Sputnik / Sergey Guneev Maďarský premiér: Migrační krize se může zopakovat s novou sílou

Podle něj by měla mít každá země své vlastní bezpečnostní pravidla a minimálně část občanů zemí Evropské unie si to uvědomují, proto kvóty nebyly přijaty.

„Kvóty neprotlačili dveřmi, tak je vrátí oknem jako společnou azylovou politiku. Což je navíc ještě daleko nebezpečnější. Samozřejmě že bychom ji neměli chtít. Každá země by měla být vůči svým občanům zodpovědná za svou bezpečnost, jejíž součástí je azylová politika, navzdory jakémukoliv citovému vydírání ze stran lepšolidí a třeba jejich takzvaných sirotků. Máme léty prověřená pravidla a zákony respektující Dublinské dohody, které doposud relativně fungovaly. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa. Ať se EU a Macron učí od nás a nevnucuje nám to, co nefunguje a co rozkládá na atomy jeho zemi,“ napsal.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Chtějí povinné kvóty. Europarlament schválil zřízení fondu pro azyl a migrace

Dodal také, že jeden člověk Evropu zachránit nemůže. Můžou to podle něj udělat pouze občané.

„Evropu nemůže zachránit žádný politik sám o sobě. Evropu musí zachránit sami občané jednotlivých států. A to tím, že přestanou přivírat oči před tím, co se děje a přestanou dávat hlasy těm, kteří v současné době až na výjimky v čele evropských států stojí a ženou ji do velkého průšvihu za řevu Ódy na radost, který má přehlušit všechny problémy, jež soudruzi z EU ignorují,“ dodal na závěr.