Mezinárodní zbytkový mechanismus pro trestní tribunály (IRMCT) 20. března odsoudil bývalého předáka bosenských Srbů 74letého Radovana Karadžiće k doživotnímu vězení a zpřísnil rozsudek Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), který předpokládal 40leté vězení. Radovanu Karadžići je 74 let. Strávil více než 10 let ve vyšetřovací vazbě v Haagu.

Zpravodaj Sputniku navštívil černohorskou vesnici Petnjica, která je pokládána za rodiště velkého rodu Karadžićových, jemuž vděčí Balkán za několik slavných osobností. Narodil se tady Vuk Karadžić, kodifikátor srbského jazyka, který vytvořil současnou srbskou cyrilici, jíž se na jeho počest dodnes říká „vukovice“. Pochází odsud také vojevůdce, hrdina osvobozovací války proti Turkům Šujo Karadžić.

Třetím Karadžićem z Petnjicy, který je široce znám nejen na Balkánu, ale i za jeho hranicemi, se stal první prezident Republiky srbské a vůdce bosenských Srbů za občanské války z let 1992 až 1995 v Bosně a Hercegovině Radovan Karadžić, jehož obvinil ICTY z genocidy v Srebrenici, zločinů proti lidskosti a z porušení zákonů a obyčejů války.

© AFP 2019 / Robin van Lonkhuijsen Bývalý vůdce bosenských Srbů Karadžić byl odsouzen k doživotnímu vězení

Nyní je v rodné vesnici Radovana Karadžiće asi 30 domů, většina z nich se ale změnila na víkendové domy, stále zde žije maximálně sedm rodin. Dva místní obyvatelé Sputniku sdělili, co si myslí o definitivním rozsudku haagského tribunálu a jaký byl jejich soused předtím, než se stal významnou osobou v Bosně

Goran Karadžić netají své zklamání z rozsudku. Zdůrazňuje, že tribunál v Haagu nebyl stejně přísný ke všem obviňovaným:

„Jak je to možné, že Radovana Karadžiće odsoudili a Ante Gotovinu (chorvatského generála, který byl původně odsouzen ICTY za vojenské zločiny proti Srbům, ale později zcela zbaven viny) ne? Haagský soud je jednoznačně naladěn prozápadně a protisrbsky,“ je přesvědčen zdroj Sputniku.

Říká, že také před vynesením rozsudku necítil žádný optimismus, protože v případě Karadžiće, člověka pokročilého věku, by byl každý rozsudek doživotním: „Radovan se narodil v roce 1945. Má podlomené zdraví.“

Goran Karadžić tvrdí, že o jeho pozici nerozhoduje skutečnost, že Radovan Karadžić je jeho krajanem a vzdáleným příbuzným.

„Dokonce kdyby nás nepojily společné kořeny, nesouhlasil bych s tím, že Radovan měl být odsouzen. Pro celý srbský národ v Republice srbské je hrdinou,“ říká Goran, podle něhož nenáviděli Karadžiće na Západě právě proto, že se pro ně stal ztělesněním samotného projektu Republiky srbské jakožto široké autonomie bosenských Srbů uvnitř Bosny a Hercegoviny.

Vukoslav Karadžić říká, že byl rozsudkem šokován a že chápe, že Západ svolal Haagský tribunál jen k tomu, aby odsoudil Srby. Stejně jako jeho rodák si klade otázku, kolik muslimských a chorvatských válečných zločinců odsoudil ICTY k doživotnímu vězení?

„Znám Radovana osobně. A znám ho dobře. Vím, jaký je to člověk. Muslimům, svým pacientům (Karadžić je povoláním psychiatr a pracoval ve svém oboru) za války pomáhal. Vím to přesně. Je to můj soused, narodil se 200 metrů od mého domu. A na začátku 80. let mi v Sarajevu pomohl s alkoholickými problémy. Řekl mi tehdy: ‚Jen nepij a bude všechno dobré.‘ Od té doby už jsem tu rakiji nepil. Jeho slova se mi vryla do paměti,“ vzpomíná si Vukoslav Karadžić.

Také předpokládá, že Radovan Karadžić zaplatil za to, že převzal úlohu zástupce a politického vůdce bosenských Srbů.

„Nejsem šovinista. Bosna není možná jak bez Srbů, tak i muslimů a Chorvatů. Jsou to tři bosenské národy. Chtěli hodit Srby přes palubu, aby se nemuseli ptát na jejich názor, a budovat vlastní stát. Radovan byl vůdcem těch Srbů. Došlo to bohužel až k válce a ve válce jsou všichni oběťmi. Jak Srbové, tak i Chorvati a muslimové,“ je přesvědčen druhý krajan odsouzeného Karadžiće.

„Chtějí teď tímto rozsudkem Radovanovi odsoudit i celou Republiku srbskou. Stále se jí chtějí zbavit. Ale myslím si, že se jim nikdy nepodaří zpochybnit práva srbského obyvatelstva Bosny a Hercegoviny,“ pokračuje.

Podle slov Vukoslava je Radovan Karadžić jedním z hrdinů, kteří bojovali za svůj národ: „Beru ho jako hrdinu, jak rodného bratra. A přeji mu všechno nejlepší. Jsem s ním!“

