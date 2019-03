Je to výmysl. V Sýrii se vysmáli prohlášení USA o osvobození země od Islámského státu

Tiskovámluvčí Bílého domu Sarah Sandersová řekla, že území Sýrie bylo zcela osvobozeno od teroristů Islámského státu (IS)*. Prohlásila to v letadle na cestě na Floridu.

Zdroj na ruském ministerstvu zahraničí poznamenal, že taková prohlášení nelze považovat za přesvědčivá, protože podle různých zdrojů zůstávají v Sýrii tisíce dalších teroristů.

Koncem února Donald Trump také uvedl, že IS v Sýrii byl zcela poražen. Poté však koalice provedla více než 180 leteckých útoků na syrské území.

„Tato prohlášení nelze považovat za přesvědčivá,“ okomentoval zdroj.

Zdroj poznamenal, že podle různých údajů zůstávají v Sýrii tisíce dalších teroristů.

Syrský velvyslanec při OSN Bašár al-Jaafari označil za výmysl prohlášení USA o konečném vítězství nad teroristy IS* v Sýrii.

„Je to výmysl. Neexistuje žádný Islámský stát… Je to spousta teroristů z celého světa, kteří se dostali do Sýrie přes hranice se sousedními státy, a kteří jsou sponzorovaní mezinárodními zpravodajskými službami, včetně CIA a Britů,“ řekl al-Jaafari na brífinku v reakci na otázku novináře.

„Všechna americká prohlášení o IS jsou nespolehlivá, to je vše,” řekl diplomat.

Nelegální ozbrojené skupiny a militanti teroristické skupiny Džabhat an-Nusrá* každý den porušují příměří a destabilizují situaci v demilitarizované zóně v Idlib. Teroristé

pravidelně ostřelují z minometů a raket osady na severu provincie Hamá a v hornatých oblastech Latákie. Teroristické skupiny se dále pravidelně pokoušejí napadnout pozice syrské armády podél demilitarizované zóny. Samotní teroristé z an-Nusrá* zatím od menších uskupení získávají zpět území v Idlibu, přičemž zabírají stále více měst a vesnic.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku