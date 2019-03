Koalice prozradila, kde se skrývají teroristé Islámského státu

Chalífát teroristické organizace Islámský stát* byl rozdrcen, ale teroristé se ukrývají v táborech pro dočasně vysídlené osoby a v odlehlých oblastech. V sobotu to oznámil velitel koaličních sil v čele s USA a generálplukovník Paul LaCamera.

„Nenechte se mýlit, IS* si zachovává svou sílu. Rozhodli se, že zachrání to, co jim zbylo z jejich sestavy a možností, a spoléhají se na tábory pro dočasně vysídlené osoby a mizí v odlehlých oblastech. Čekají na vhodnou příležitost, aby se mohli znovu objevit,“ uvádí se v prohlášení LaCamery.

V sobotu americký prezident Donald Trump uvedl, že 100 % území Sýrie a Iráku je osvobozeno od teroristické organizace Islámský stát*.

Podle LaCamery se jen za poslední měsíc vzdalo nebo uprchlo z Baguzu více než 60 000 militantů a civilistů.

„Spousta civilistů, kteří byli evakuováni z Baguzu, jsou členy teroristické rodiny IS* a vědomě přijali radikální ideologii IS*. A tito rodinní příslušníci se své ideologie jen tak nevzdají,“ dodal.

Přitom poznamenal, že by nyní koalice a mezinárodní společenství měly přijmout opatření k odstranění podmínek, za nichž by bylo možné oživení IS*. „Musíme zdvojnásobit naše úsilí v boji proti jejich ideologii,“ uzavřel věc LaCamera.

© Fotolia / Tanor27 Turecké velvyslanectví v Praze odmítlo Zemanovo obvinění ze spojení státu s IS

Ruská strana opakovaně poukazovala na problém přítomnosti militantů a jejich rodin v uprchlických táborech. Jedná se zejména o tábor Rukban . Ten se nachází v okruhu 55 km od základny, která je kontrolována americkou armádou, v oblasti Al Tanf na hranici Sýrie s Jordánskem . V sobotu prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer uvedl, že 60 až 80 % žen a dětí v tomto táboře tvoří členové výšeuvedených rodin.

Ruská armáda, zástupci Ministerstva zahraničí Ruska a Sýrie opakovaně uvedli, že situace v táboře se blíží humanitární katastrofě. Dříve ruský velvyslanec v Jordánsku Gleb Desjatnikov uvedl, že je v Rukbanu asi 40 000 lidí, přičemž mnoho z nich by chtělo toto místo opustit. Militanti jim to však nedovolí. V listopadu roku 2018 ruské ministerstvo obrany odhadlo počet militantů v daném táboře na šest tisíc lidí. Spojené státy však neustále odmítají informace o jejich přítomnosti.

Jednotky SDF již několik měsíců s leteckou podporou mezinárodní koalice vedené Spojenými státy bojují proti pozůstatkům IS*. Syrská média opakovaně informovala o obětech mezi civilisty a o tom, že koalice při útoku na Baguz používá bílý fosfor.

Od roku 2014 vedou Spojené státy a jejich spojenci v Sýrii a Iráku operaci proti IS*, přičemž v Sýrii působí bez souhlasu státních orgánů. V prosinci loňského roku Donald Trump informoval o stažení vojsk ze Sýrie.

* IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku