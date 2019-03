Odborník hovořil o vlivu energetiky na světovou geopolitickou situaci

© Sputnik / Evgeny Biyatov Světová energetická rada nazvala Rusko energetickou supervelmocí

„Každá síť dodávek má vlastní geopolitiku. Dnes je polovina světového kapitálu investována do energetiky a infrastruktury s ní spojené. Změníte-li směr těchto investic, dotkne se to zájmů mnohých a určitě to ovlivní geopolitiku,“ řekl.

Podle jeho slov bez ohledu na to, na které zdroje, nerostné nebo obnovitelné, je bohatá ta nebo jiná země, má to stejně vliv na geopolitiku regionů.

„Připomeneme vzácné kovy, jako je kobalt, nikl, jež jsou soustředěny v jiných zemích, tady máme jinou geopolitiku, která vznikla v závislosti na těchto kovech. Takže jsme vždy viděli geopolitiku v energetice a vždy budeme vidět geopolitiku spojenou s energetikou,“ řekl na závěr.

Světová energetická rada je největší mezinárodní energetická nekomerční organizace, která zastupuje zájmy více než 3000 energetických společností z 94 zemí. Rusko je rovněž členem WEC.