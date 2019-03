Venezuelský ministr: Venezuele bylo „na žádost Trumpa“ ukradeno přes 30 miliard dolarů

Takové prohlášení přišlo několik dní poté, co venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil americkou vládu z toho, že této jihoamerické zemi ukradla pět miliard dolarů. Údajně se mělo jednat o peníze, které Maduro vyčlenil na výrobu léků.

Venezuelský ministr informací Jorge Rodríguez se pustil do opozice země za to, že „nacpala“ miliardy dolarů do vládních fondů v amerických bankách.

„Uchylují se ke krádeži majetků, které Venezuela drží v různých bankách. Tyto peníze jsou zabavovány na žádost administrativy (amerického prezidenta Donalda, pozn. red.) Trumpa. Za posledních několik měsíců bylo odcizeno více než 30 miliard dolarů,“ cituje ministra státní televize VTV.

© Sputnik / Dmitriy Znamenskiy Maduro obvinil Guaidóa z přípravy plánu jeho vraždy

Uvádí se, že toto prohlášení následovalo poté, co prezident Nicolás Maduro obvinil Washington z toho, že Venezuele ukradl „pět miliard dolarů, které byly vyčleněny na nákup základních látek pro výrobu léků a jejich dodávku do nemocnic, lékáren a ambulancí“.

Maduro trval na tom, že je za toto „kriminální opatření“ vůči venezuelskému lidu zodpovědný americký prezident, aby následně mohl prohlásit, že jsou americké úřady připraveny poskytnout Venezuele humanitární pomoc.

Již na začátku tohoto měsíce Maduro obviňoval venezuelskou opozici a vládu USA z toho, že se snaží zahájit válku o přírodní zdroje.

„Nikdo by se neměl nechat obelhávat! Venezuelská opozice a vláda USA nechtějí zemi pomoct. Naopak chtějí využít naše přírodní zdroje. Chtějí začít „ropnou válku“, aby mohly vniknout do naší země a vládnout zde! To se jim ale nepovede!“ napsal na Twitteru.

Dne 21. ledna začaly ve Venezuele masové protesty proti tamnímu prezidentovi Nicolasovi Madurovi, a to brzy poté, co složil přísahu. Šéf opozice Juan Guaidó se následně prohlásil za prozatímního prezidenta státu. Řada západních zemí v čele s USA tento krok Guaidóa uznala. Maduro jej ale označil za loutku USA. Rusko, Čína a řada dalších zemí podpořily Madura jako legitimního prezidenta. V Moskvě označili „prezidentský status“ Guaidóa za neexistující.