Byly zjištěny symptomy rakoviny mozku ignorované nemocnými

Nemocní rakovinou mozku vyjmenovali symptomy, které na začátku nemoci nebrali vážně. Uvádí se to v průzkumu londýnské Královské univerzity, uveřejněném v časopise PLOS One.

Pacienti si všimli zejména problémů s pamětí, náchylnosti ke ztrátě rovnováhy, neohrabanosti, zhoršení zraku, ospalosti, ztížené řeči (jazyk se plete), zvýšené únavnosti.

Nemocní si zpravidla mysleli, že jde o přirozené stárnutí organismu, a nepospíchali k lékaři. „Myl jsem nádobí ve dřezu a začal jsem se velmi pomalu naklánět, stále níž a níž. Je to legrační, ale ani mne nenapadlo, že se mám obrátit na lékaře. Prostě jsem na nic nemyslel, zdálo se mi, že to přežiji,“ sdělil respondent z věkové skupiny 61-70 let.

Většina účastníků průzkumu se obrátila na lékaře pouze poté, co se objevila podezření z mozkové mrtvice nebo demence. Některým to poradili příbuzní.

Rakovina mozku vzniká následkem abnormálního dělení buněk, které byly předtím normálními složkami samotné mozkové tkáně, lymfatické tkáně, cév, lebečních nervů, mozkových blan, lebky, hypofýzy a epifýzy.